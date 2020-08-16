CHP'nin 'İnce' politikası: Haftalık Bilgilendirme Raporu’nda yer verilmedi

CHP’de, Muharrem İnce’nin gündemde tutulmaması ve tepki verilmemesi politikası kapsamında, parti içinde düzenli olarak hazırlanarak milletvekilleri ve örgüte gönderilen Haftalık Bilgilendirme Raporu’nda, geçen haftanın tüm gelişmeleri madde madde sıralanırken; İnce’yle ilgili herhangi bir gelişmeye yer verilmedi.

CHP’de uzun süredir Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Genel Başkan Yardımcılığı tarafından hazırlanarak, parti örgütü ve milletvekillerine gönderilen Haftalık Bilgilendirme Raporu’nda partinin geçen hafta yaşanan gelişmelerle ilgili politik tavrı ve geçen haftanın ayrıntılı bir özetine yer veriliyordu.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, merkez yönetim kurulundaki (MYK) yeni yapılanmada bu alanın boş bırakılarak, başdanışmanlık formülünün yaşama geçirilmesinin ardından raporun hazırlanmasına devam edildi. Milletvekillerinin tamamı ve parti örgütüne gönderilen raporda; ekonomik gelişmeler, işsizlik sorunu, Cumhurbaşkanlığı sisteminin sorunları, İstanbul Sözleşmesi, Koronavirüs salgını, okulların açılması konusundaki tartışmalar ayrıntılı bir şekilde yer aldı. Raporda, parti içi meselelerin kamuoyunda konuşulmaması vurgusu yinelendi.