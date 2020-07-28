CHP’nin ilk başörtülü yöneticisi Sevgi Kılıç: Keşke CHP'li kimliğimle, partime verdiğim emekle konuşulsaydım

27 yaşında CHP’nin Parti Meclisi’ne girmeyi başaran ve başörtülü olmasıyla dikkat çeken Avukat Sevgi Kılıç, ‘'Keşke başörtülü kimliğimle değil de avukat kimliğimle CHP'li kimliğimle, partime verdiğim emekle, yaptığım çalışmalarla konuşulsaydım. Çünkü bu şekilde sıfatlandırılmak üzülerek söylüyorum ki biz kadınları kategorize ediyor. Kategorize edilmek zaten kadına şiddetin temelini oluşturuyor'' diye konuştu.

Avukat Sevgi Kılıç, Nevşin Mengü’nün sorularını yanıtladı. Beykoz, Çavuşbaşı’nda, kız çocuklarının okutulmadığı bir kültürden geldiğini belirten Sevgi Kılıç, nasıl sosyal demokrat olduğunu da anlattı.

Avukat olmaya; çocukluğunda, Süreyya Ağaoğlu ile Mustafa Kemal Atatürk arasında geçen ‘hukuk sohbeti'ni öğrendikten sonra karar verdiğini Kılıç, başörtülü olması yüzünden gerek yaşam tarzı gerekse siyasi görüşü yüzünden nasıl kategorize edildiğini de anlattı.

Kılıç, "Sizce CHP sizi vitrin olarak mı kullanıyor?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Hayır. Ben Beykoz örgütünde çok harika bir örgüt içerisinden geliyorum. Oradan partimin bütün insanları bana bir eşyler katmış. Bu başarı sadece benim başarım değil. Çok üzülüyorum böyle düşünülmesine de ama nasıl ki bir toplumda bireylerin dışlanıp kategorize edilmesini yıkmak istiyorsak, bu algı da yıkılacak."