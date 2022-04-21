CHP'nin ikinci 'Milletin Sesi' mitinginin yeri ve tarihi belli oldu

CHP'nin Ramazan ayından sonra gerçekleştireceği "Milletin Sesi" mitinglerinin ikincisinin adresi belli oldu. CHP mitingini 21 Mayıs tarihinde Bursa'da yapacak.

Geçen yılın sonunda CHP genel merkezinden iktidarı erken seçime zorlamak için mitingler yapılacağı duyuruldu.

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, uzun süren çalışmaların sonunda mevsim şartları da göz önünde bulundurularak ilk mitin için Mersin seçildi. Ve 4 Aralık Cumartesi günü Mersin'den binlerce kişinin katılımıyla "Milletin Sesi" mitingi gerçekleştirildi. Sahneye farklı kesimlerden insanların çıktığı mitingde erken seçim başta olmak üzere politik mesajlar veren CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ağırlıklı olarak vatandaşların sorunlarını dile getirdi.

İkinci miting Bursa'da

Geçen haftalarda Et Süt Kurumu'na giden ancak kendisine randevu verilmeyen Kılıçdaroğlu Ramazan ayından sonra "Milletin Sesi" mitinglerine devam edeceklerini açıkladı. Ardından hazırlıklar başladı, CHP Genel Merkezi yaklaşık 10 gün önce Bursa il başkanlığını arayarak miting bilgisini paylaştı. Bunun üzerin il başkanlığı kentin milletvekilleri il başkanı, ilçe başkanları toplantı yaptı. Ve 21 Mayıs Cumartesi günü saat 17:00 tarihi kararlaştırıldı. Mitingde olası erken seçim ve güncel siyasi başlıklara ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan önemli mesajlar bekleniyor. Mitingde vatandaşların sorunları için ayrı bir parantez açılacak. Mitingi için Merinos veya Gökdere kent meydanı düşünülüyor.

Yerel seçimlerde az bir farkla kaybedilen Bursa'ya hem hem parti örgütü hem de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu özel önem gösteriyor. İkinci miting olarak Bursa'nın seçilmesinin en önemli nedenlerinden birisi de bu.

Milletin sesi mitinglerinin her ay bir şehirde yapılması planlanıyor.