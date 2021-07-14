CHP'nin 'emeklilerin bayram ikramiyeleri 2 bin TL olsun' önergesi, AKP ve MHP tarafından reddedildi

CHP'nin emeklilerin kurban bayramı ikramiyelerinin 2 bin TL olması için verdiği önerge, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda AKP tarafından reddedildi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak ve CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Twitter'dan duyurdu.

Özkan, sosyal medya hesabında "Emeklilerin kurban ikramiyeleri 2 bin TL olsun dedik. AKP reddetti" paylaşımını yaptı.

Öztrak ise şu ifadeleri kullandı:

"Emeklinin ikramiyesinde enflasyon farkını iç ettiler.

1000TL’ye yapa yapa 100TL’lik güncelleme yaptılar.

Kurbanlıklar 2000 TL’den başlıyor.

Bari bu bayramda emekliye 2000 TL ikramiye verin, emekli kurban kesebilsin, ailesiyle rahat bir bayram geçirsin dedik.

Onu da çok gördüler."

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