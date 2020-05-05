CHP'nin ekonomi değerlendirme raporu: Vatandaş salgında daha az harcadı, bankalara daha fazla borçlandı, batık krediler büyüdü

CHP TBMM Grup Ekonomi Danışmanı Önder Doğan’ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile milletvekilleri için yaptığı haftalık ekonomi değerlendirme raporunda önemli tespitlere yer verildi. Rapora göre, yurttaş salgın ortamında daha az harcadı, bankalara daha fazla borçlandı, batık krediler büyüdü, bankaların kârı arttı.

BirGün'den Hüseyin Şimşek imzalı habere göre, raporda yer alan tespitler ana başlıkları ile şöyle:

Batık krediler 152 milyar lira

• Zamanında ödenmediği için takibe alınan krediler ise yılbaşından bu yana 640 milyon lira azalarak 28 Nisan itibariyle 151,5 milyar lira oldu.

Vatandaş borçlanıyor

• İktidarın, salgının yol açtığı ekonomik kriz nedeniyle gelir kaybına uğrayan ve bu nedenle “gelir kaybını bankalara daha çok borçlanarak aşmaları” için teşvik ettiği ve bankaları da borç vermeye zorladığı bu dönemde tüketici kredileri artmaya başladı.

• Vatandaşların bankalara ve finansman şirketlerine olan tüketici kredisi ve kredi kartı borçları 17-24 Nisan haftasında 7,5 milyar lira artarak 637,5 milyar liraya yükseldi. Söz konusu hafta içerisinde tüketici kredileri 7,1 milyar lira, kredi kartı borçları ise 400 milyon lira arttı.

• Tüketici kredisi ve kredi kartı borçları yıl başında bu yana ise 47 milyar lira arttı. 24 Nisan itibariyle 637,5 milyar lira olan bu borcun 531 milyar lirası tüketici kredilerinden, 106,4 milyar lirası da kredi kartlarından kaynaklanıyor. Bu dönemde tüketici kredileri 56,5 milyar lira artarken kredi kartı borçları ise 9,5 milyar lira azaldı.

Vatandaşların vadesinde geri ödemesini yapamadıkları için bankaların takibe aldığı tüketici kredisi ve kredi kartı borcu ise yılbaşından bu yana 337 milyon lira azalarak 24 Nisan itibarıyla 20,4 milyar lira oldu.

KOBİ'ler borca sarılmış

• Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında mart ayı ortalarında önemli bir bölümü idari kararla kapatılan KOBİ’lerin bankalara olan kredi borçları bu yılın ilk üç aylık döneminde 47,1 milyar lira artarak 662,5 milyar liraya kadar yükseldi. Üç ayda yaşanan 47,1 milyar dolarlık artışın 21,5 milyar doları mart ayında gerçekleşti.

Bankaların kârı arttı

• Bankacılık sektörü bu yılın ilk üç aylık döneminde net karını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,4 oranında artırarak 15,8 milyar liraya kadar yükseltti.

• Sektörün bu yılın ilk üç aylık döneminde 8,5 oranında büyüyen toplam aktifleri son bir yıllık dönemde yüzde 17,7 oranında artarak mart sonunda 4,9 trilyon lira oldu.

• Sektörün öz kaynaklarında ise bu yılın ilk üç aylık döneminde sadece yüzde,1,5 oranında artış kaydedildi. Bu bankaların öz kaynaklarının reel olarak azaldığı anlamına geliyor. Öz kaynaklarda son bir yılda ise yüzde 15,4 oranında büyüme kaydedildi.

Bankalara ödenen faiz geçen yıla oranla arttı

• Vatandaşların tüketici kredisi ve kredi kartı borçları nedeniyle bankalara bu yılın ilk üç aylık döneminde ödediği faiz geçen yılın aynı dönemine göre 938 milyon lira artarak 19,6 milyar liraya yükseldi.

• AKP’nin iktidarda bulunduğu dönemde (Ocak 2003- Mart 2020) vatandaşların bankalara ödediği toplam faiz ise 562,5 milyar lirayı buldu.