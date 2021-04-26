CHP’nin “Dışişleri Komisyonu’nun, hizmet pasaportlarının uluslararası krize dönüşmesi’ gündemiyle toplanması” talebine ret

Belediyeler aracılığıyla kamu görevlisi olmayanlara “gri pasaport” olarak bilinen hizmet pasaportu verilmesi yoluyla “resmi insan kaçakçılığı” skandalının TBMM’de tartışılmasına iktidardan ikinci ret geldi. TBMM Genel Kurulu’nda verilen “Belediyeler aracılığıyla yapılan insan kaçakçılığı araştırılsın” önergesinin AKP ve MHP oylarıyla reddedilmesinin ardından, TBMM Dışişleri Komisyonu’nun CHP’li üyeleri tarafından skandalın komisyonda görüşülmesi talebi de komisyon başkanı AKP’li Akif Çağatay Kılıç tarafından reddedildi.

Cumhuriyet’ten Hüseyin Hayatsever’in haberine göre, CHP’nin başını çektiği muhalefet milletvekilleri, “Hizmet pasaportlarının uluslararası krize dönüşmesi” gündemiyle, TBMM Dışişleri Komisyonu’nun toplanması talebinde bulundu. CHP’nin, TBMM Dışişleri Komisyonu Sözcüsü İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz tarafından 21 Nisan’da kaleme alınan dilekçede, Dışişleri Komisyonu’nun, TBMM İçtüzüğü’nün 26. maddesindeki “Üyelerinin üçte biri tarafından komisyona teklif edilecek gündem üzerine de komisyonlar, başkanlarınca toplantıya çağrılır” hükmü uyarınca toplanması istendi. Ancak TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı, AKP İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, dilekçeye “İçtüzüğün, komisyonların yetkisi, toplantı yeri ve zamanı başlıklı 35. maddesi uyarınca talebiniz yerine getirilememektedir” yanıtı vererek konunun TBMM Dışişleri Komisyonu’nda görüşülmesi talebini reddetti.

CHP’li Çakırözer: Meclis konuşmayacak da kim konuşacak!

TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, komisyon başkanı Kılıç’ın taleplerini reddetmesine tepki göstererek “Önce Meclis’te araştırma komisyonu kurulması talebimiz reddedildi, şimdi de meselenin Dışişleri Komisyonu’nda görüşülmesi talebimiz reddediliyor. Türkiye Cumhuriyeti pasaportu, Türkiye’nin, hepimizin itibarıdır; Meclis’in de itibarıdır. Bu pasaportun yurt dışına insan kaçakçılığında kullanılmasının, ülkemizin itibarına verdiği zararı Meclis konuşmayacak da kim konuşacak” diye sordu.