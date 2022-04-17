CHP'nin çay kanunu teklifine ilişkin afişleri toplatıldı

CHP Rize İl Başkanlığı’nın, üzerinde “Açıklanan çay alım fiyatı altında alım yapılmasını yasaklayan Çay Kanunu Teklifi’miz iktidar ve ortakları tarafından reddedilmiştir” yazan afişleri toplatıldı. CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, “Onlar yasaklasın, biz tüm Türkiye'ye duyuracağız” dedi.

CHP Rize İl Başkanlığı’nın, CHP’nin verdiği Çay Kanunu Teklifi’nin TBMM’de reddedilmesine tepki olarak kentte astığı ve üzerinde “Açıklanan çay alım fiyatı altında alım yapılmasını yasaklayan Çay Kanunu Teklifi’miz iktidar ve ortakları tarafından reddedilmiştir” yazan afişler bugün toplatıldı.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, afişlerin toplatılmasını söz konusu afişlerin fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşarak eleştirdi. Özkan, “Onlar yasaklasın, biz tüm Türkiye'ye duyuracağız. Rize İl Başkanlığı’mızın Çay Kanunu’nun TBMM'de kabul edilmemesine tepki olarak hazırladığı afişler toplatıldı” dedi.

CHP’nin daha önce yurdun dört bir yanında asmış olduğu “128 Milyar Dolar Nerede” afişleri toplatılmıştı.