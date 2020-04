CHP'nin ateşkes yorumu: Kötü bir barış haklı bir savaştan iyidir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Türkiye ile Rusya'nın İdlib'le ilgili ateşkes anlaşmasına ilişkin, "Öncelikle 'Kötü bir barış her zaman haklı bir savaştan iyidir' tarihsel sözüyle değerlendirmek lazım." yorumunu yaptı.

Torun yazılı açıklamasında, CHP olarak her zaman ve her koşulda Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” ilkesini savunduklarını ifade etti. Ülkeyi sonu belli olmayan maceralara sürüklemenin adeta bir cinayet olduğunu söyleyen Torun, “Rusya mutabakatını, Rusya görüşmesinden sonraki ateşkesi öncelikle ‘Kötü bir barış her zaman haklı bir savaştan iyidir.’ tarihsel sözüyle değerlendirmek lazım. Evet bir kez daha gördük ki savaş politikalarıyla savaş rüzgarlarıyla bir yere varılamaz” dedi.

"Her türlü barışı savunuyoruz

Torun, diplomasi ve görüşmelerin her zaman diyalog ve çözüm getirdiğini dile getirerek şunları belirtti:

“Erdoğan’ın maceraları ve sorumsuzluğu bize bir kez daha tarafsız cumhurbaşkanlığının ne kadar önemli olduğunu herkese göstermiştir. Ülkenin tüm siyasi güçlerini yok sayan tek adam ülkeyi maceraya sürüklemiştir. Masa başında verilen yanlış kararlar ve uygulanan yanlış politikalar sonucu ülkemiz 10 yıldır bir bataklığa saplanmıştır. Biz sürekli diyalogdan ve ortak akıldan yana olduğumuzu söyledik. Bunu tekrar ediyoruz. Ama bizimle diyalog kurmayan tek adam Rusya’ya koşup Putin’le konuşmak zorunda kaldı. Biz yine de sırf şehit haberleri gelmemesi için, sırf anaların yürekleri yanmaması için her türlü barışı savunuyoruz. Erdoğan’ın hem içeride hem de dışarıda sergilediği sorumsuzluk ve maceranın hesabının sorulmasını ise sandığa bırakıyoruz.”