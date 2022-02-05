CHP’nin astığı afiş ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ gerekçesiyle toplatıldı

Balıkesir’de CHP il binasına asılan zam afişi ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ gerekçesiyle savcılık talimatıyla kaldırıldı.

"Halkın elektrik faturalarında yaşadığı zulme dikkat çekmek üzere" parti binasına asılan pankartın savcılık talimatı ile kaldırıldığını sosyal medyadan paylaşan CHP il Başkanı Serkan Sarı, şunları söyledi;

“Zamları yapan AKP iktidarını sembolize eden saray görseli kimi neden rahatsız etti merak ediyoruz. Pankartları indirince elektrik faturaları da indirim olmuyoruz. AKP İktidarının her eve düşürdüğü zam ateşi bitmiyor. Zulmünüz artıkça sonunuz geliyor, halkımız sandıkta size cevabını verecek.”

“Zamdan değil de afişinden korkan saray sosyetesi unutmasın bu düzen değişecek"

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da yaptığı paylaşımda, “Zamdan değil de afişinden korkan saray sosyetesi unutmasın bu düzen değişecek. Çünkü: Geliyor gelmekte olan” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanına hakaret gerekçesiyle kaldırılan afişte; "Ne elektrik kesintisi ne fatura derdi… Saray sosyetesinin keyfi yerinde!" yazdığı görüldü.