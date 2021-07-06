CHP Niğde İl Başkanı Adem: AKP'li belediye, başkanın tarlasına özel sulama hattı döşedi

CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, Devlet Su İşleri’nin (DSİ), Çamardı İlçe Belediyesi’nin AKP’li başkanı Yavuz Soylu’ya ait tarlalara, proje kapsamında olmamasına rağmen özel sulama hattı çektiğini iddia etti.

CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, CHP İl Başkanlığı’nda yaptığı açıklamada, Ören Göleti Kapalı Sulama Projesi’nin kapsamına giren ve girmeyen alanların işaretlendiği haritayı gösterdi.

Çamardı Belediye Başkanı Yavuz Soylu’ya ait dört parselin, sulama projesinin kapsamı dışında kaldığını aktaran Adem, “Devlete ait olan borular, sulama alanı dışında olmasına rağmen döşenerek belediye başkanının alanları sulama arazisi içine sokulmuştur” dedi.

Adem, şöyle konuştu:

"AKP'li olmak ayrıcalık mı getiriyor"

“Şimdi biz buradan soruyoruz;

Çamardı Belediye Başkanı Sayın Yavuz Soylu’ya ait olan Kaynarca mevkii 304 ada ve 189, 190, 192, 200 parselleri, Ören Göledi Kapalı Sulama Projesi içerisinde midir?

Eğer bu parseller proje kapsamında değilse devlete ait olan 2,6 milyon değerindeki borular kullanarak nasıl oluyor da sulama arazisi içinde olmayan AKP’li belediye başkanının parsellerine kanunsuz şekilde proje uygulaması yapılıyor? DSİ bu uygulamayı neye göre yapıyor?

Biz bu soruların cevaplarını bekliyoruz. Yani sulama projesinde olmayan bir yer, AKP belediye başkanının arazisi olduğu için sulama boruları getirilerek sulama projesi içerisinde gösterilmiştir.

Uygulama yanlıştır. Bu tür uygulamalar, kapsam içinde olan yerlere yapılır. AKP’li belediye başkanı olmak, milletvekili olmak, il genel meclis üyesi olmak ve belediye meclis üyesi olmak ayrıcalık mı getiriyor? Biz bunları merak ediyoruz. Bu soruların cevabını da bir an önce bekliyoruz.”