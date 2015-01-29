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CHP MYK'da: HDP'ye karşı önlem alalım

SYRIZA’nın Yunanistan’daki seçim zaferinin masaya yatırıldığı CHP MYK toplantısında, Tsipras’ın seçim başarısının arkasında 'genç söylem'in yattığı değerlendirmesi yapıldı

29 Ocak 2015 14:15

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında dün yapılan Merkez Yönetim Kurulu toplantısında, pazar günü Yunanistan’da iktidara gelen Radikal Sol İttifak SYRIZA’nın seçim zaferi masaya yatırıldı. Toplantıda, SYRIZA’nın “gençlere hitap eden bir dil kullandığı”na vurgu yapılarak, Haziran seçimlerinde CHP’nin dilini gençleştirmesi benimsendi. Toplantıda SYRIZA’nın seçim zaferinden hareketle, SYRIZA ile özdeşleştirilmeye çalışılan HDP’nin seçimlere parti olarak gireceği vurgulanarak, “HDP, barajı geçebilmek için CHP’nin tabanından oy çalmaya çalışacak. Bu konuda seçim sürecinde önlem alınmalı” tespitinin yapıldığı öğrenildi. Toplantıda, örgütün beklediği Parti Meclisi toplantısının 15 Şubat’ta yapılması da kararlaştırıldı.

Milliyet gazetesinden Meriç Tafolar’ın haberine göre, Kılıçdaroğlu başkanlığında dün parti genel merkezinde toplanan MYK’nın bir numaralı gündemi, Radikal Sol İttifak SYRIZA’nın aldığı seçim zaferi oldu. Alınan bilgilere göre, toplantıda, SYRIZA’nın gençlere hitap eden bir dil kullanmış olması, genç bir kadro ile başlattığı uzun soluklu mücadelelerini pazar günü iktidar ile noktalamış oldukları tespiti yapıldı. Bu tespitten hareketle, CHP’nin Haziran seçimlerinde ilk kez oy kullanan seçmenler ile 30 yaş altı seçmenlere hitap edecek bir dil kullanması gerektiği yorumu benimsendi.

 

‘İdeolojik benzerlik var’

 

Toplantıda söz alan Genel Başkan Yardımcısı Ercan Karakaş’ın, SYRIZA’nın taleplerinin büyük bir bölümünün CHP ile örtüştüğü, Başbakan Alexis Tsipras’ın politikasını yoksulları önceleyen bir hatta oturttuğu değerlendirmesini ilettiği öğrenildi. Alınan bilgilere göre Karakaş, 2011 yılından bu yana CHP’li milletvekillerinin TBMM Başkanlığı’na sundukları kanun tekliflerinden örnekler vererek, iki parti arasında yoksullara yönelik politika açısından ideolojik benzerliğe işaret ettiği öğrenildi.

Toplantıda bazı üyelerin SYRIZA’nın vaatlerinin gerçekleştirilemeyeceği yönünde görüş beyan ettiği, ancak çoğu MYK üyesinin bu görüşe katılmayarak “Vaatlerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmemesi, bugünün konusu değildir. Bugünün konusu, umudu örgütleyerek iktidara gelen bir sol partinin seçim kampanyasından yararlanabilecek olmamız konusudur” tespitini ilettiği öğrenildi.

 

PM toplantısı 15 Şubat’ta

 

Toplantıda SYRIZA’nın seçim zaferinden hareketle, SYRIZA ile özdeşleştirilmeye çalışılan HDP’nin seçimlere parti olarak gireceği vurgulanarak, “HDP, barajı geçebilmek için CHP’nin tabanından oy çalmaya çalışacak. Bu konuda seçim sürecinde önlem alınmalı” tespitinin yapıldığı öğrenildi. Toplantıda, örgütün beklediği Parti Meclisi toplantısının 15 Şubat’ta yapılması da kararlaştırıldı.

Bu toplantıda, hangi seçim çevresinde ön seçim yapılacağı, hangi seçim çevresinde merkez yoklaması yapılacağı konularının kararlaştırılması bekleniyor. Alınan bilgilere parti yönetimi, Haziran seçimlerine yönelik olarak miting sayısını azaltmayı, bunun yerine farklı meslek gruplarına yönelik ziyaretler ile seçimlere hazırlanmayı da benimsedi. Bu doğrultuda ana miting sayısının 30 ile sınırlandırılabileceği ifade ediliyor.

 

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