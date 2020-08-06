CHP MYK’sını belirleyecek; 18 üyeli yapının sayısı düşebilir

CHP kurultayıyla belirlenen yeni parti meclisinin (PM) ilk toplantısı bu hafta sonu yapılacak. PM toplantısında üyelere sunuş konuşması yapması beklenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun toplantı öncesinde ise Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) açıklayabileceği belirtiliyor.

MYK’da görev yapan mevcut üyelerin büyük bir kısmının göreve devam edeceği belirtiliyor. Parti kulislerinde 18 üyeli yapının korunacağı, yalnızca bazı alanlarla ilgili yeni tanımlamaların yapılabileceği konuşuluyor.

Cumhuriyet gazetesinden Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, 18 üyeli yapı içerisinde bazı alanların birleştirilerek 15 üyeli bir yapıya dönüştürülebileceği de dillendiriliyor. Parti içinde Ünal Çeviköz’ün PM’ye girememesinin ardından Dış İlişkiler için Selin Sayek Böke ve Yunus Emre’nin ismi konuşulurken, bu koltuğun boş bırakılarak Çeviköz’in başdanışman olarak göreve devam edebileceği de dile getiriliyor.

MYK’da daha önce görev yapan Bülent Tezcan ve Erdoğan Toprak’ın yanı sıra PM’ye yüksek oyla seçilen ve daha önce MYK’da görev yapmamış Ali Öztunç ve Gamze Taşcıer gibi isimlere de yeni dönemde görev verilebileceği kaydediliyor.