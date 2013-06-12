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CHP MYK ilk kez gece yarısı olağanüstü toplantıya çağrıldı

Cumhuriyet Halk Partisi MYK’sı bu gece olağanüstü toplanıyor

12 Haziran 2013 04:10

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın Amasya’da toplanacak, MYK için yola çıkan, Genel Başkan Yardımcılarını arayarak, “Geri dönün gece saat 1.30’da olağanüstü toplanıyoruz” dedi.

Hürriyet.com.tr’de yayımlanan habere göre, Kılıçdaroğlu, Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin aracılığıyla ulaştığı parti otobüsündeki genel başkan yardımcılarına, "Taksim’de meydana gelen son olaylar nedeniyle bu gece, olağanüstü toplanacağız. Geri dönün" mesajı iletti. Kısa bir süre sonra Kılıçdaroğlu da genel merkeze geçecek. Toplantının sonunda bir MYK bildirisi yayınlanması bekleniyor.

MYK toplantısının bitiminde CHP’li milletvekillerinin tüm dünya liderleri, parlamenterleri, yerel yöneticileri ve ulaşabildikleri her yetkili arayacağı öğrenildi.

 

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