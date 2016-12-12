CHP MYK: Hükümet özeleştiri yapmalı; terörle mücadelede her türlü desteği vermeye hazırız

İstanbul Beşiktaş'ta gerçekleştirilen iki bombalı saldırıda 44 kişinin şehit olmasının ardından CHP MYK bugün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplandı.

CHP MYK Bildirgesi'nde hükümetin sadece kınama mesajı yayınlayarak değil, bu tarz olaylar yaşanmasın diye önlem alması gerektiği belirtildi ve "Bu açıdan gereken özeleştiri açıkça yapılmalı, terör örgütlerine alan bırakan yönetim zafiyeti son bulmalıdır" denildi. Açıklamada "Cumhuriyet Halk Partisi terörle mücadelede hükümete her türlü desteği vermeye hazırdır" ifadesi yer aldı.

MYK bildirgesinin tam metni şöyle:

10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul’da yaşanan terör saldırısında şehit olan polislerimize ve sivil yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde insanlığa karşı apaçık suç işleyen bu saldırının faillerini, azmettiricilerini ve arkasındaki güçleri lanetliyoruz. Bilinmelidir ki, milletimize karşı alçakça saldırılarla dolu tarihine yeni bir katliam ekleyen PKK terör örgütü işlediği bu suçlarla amacına asla ulaşamayacaktır. Bu eli kanlı şebeke ve bu şebekeden beslenenler Cumhuriyete, demokrasiye, ülkemizin birlik ve bütünlüğüne âşık halkımızın sarsılmaz iradesiyle yenilecektir.

"Terörle mücadele hükümetlerin görevidir"

Bütün dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de kamu düzeninin sağlanması, huzur ve güven ortamının kurulması, terörle mücadele edilmesi Hükümetlerin görevidir.

Üzülerek ifade edelim ki, yaşanan yönetim zafiyeti nedeniyle 1 yılda 17 büyük saldırıda 360’ın üzerinde vatandaşımız hayatını kaybetmiş, bin 800’den fazla vatandaşımız yaralanmıştır.

"Özeleştiri yapılmalı"

Hükümet makamları yalnız kınama mesajı yayınlayarak değil, bu olaylar yaşanmasın diye önlem alınacak yerlerdir. Bu açıdan gereken özeleştiri açıkça yapılmalı, terör örgütlerine alan bırakan yönetim zafiyeti son bulmalıdır. İktidar, ülkemizin akılcı, bilimsel, sürdürülebilir ve milli bir terörle mücadele politikasına ihtiyacı olduğunu vakit geçirmeksizin kabul etmelidir.

"Zaafa düşüren uygulamalardan vazgeçilmeli"

Bu bağlamda, terörle mücadeleyi zaafa düşüren, güvenlik güçlerimizin etkin mücadelesini engelleyen uygulamalardan vazgeçilmeli, huzur ve güven ortamını zedeleyen, toplumsal barışımıza zarar veren anti demokratik uygulamalar bir an önce son bulmalıdır.

"CHP, her türlü desteğe hazırdır"

Cumhuriyet Halk Partisi terörle mücadelede hükümete her türlü desteği vermeye hazırdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.