Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan ve Şentop'a imam Mustafa Demirkan tepkisi: Seslerini çıkarmıyorlar!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısında, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un, Ayasofya’daki programda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'e atfen "zalim ve kafir" diyen imam Mustafa Demirkan hakkında sessiz kalmasına tepki gösterdi.

Cumhuriyet'ten Erdem Sevgi'nin haberine göre, Kılıçdaroğlu'nun MYK toplantısında, “Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığı yapıyorlar, Cumhurbaşkanı ve TBMM Başkanı sesini çıkarmıyor” dediği öğrenildi.

Öte yandan CHP lideri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ortaya attığı, “mafyadan 10 bin dolar maaş alan siyasetçinin" de açıklamak zorunda olduğunu ifade etti.