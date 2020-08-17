CHP müzesi kuruluyor; "Partimizin ve ülkemizin tarihine ışık tutacak eserleri ziyaretçiler ile buluşturacağız"

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, CHP Genel Merkez binası içerisinde kurulacak müze projesinde son aşamaya gelindi.

Uzun süredir CHP gündeminde olan müze projesinde sergilenecek eserlerin envanter çalışmaları tamamlandı. Envanterde kayıtlı 588 materyal bulunurken bu materyallerin sayısının bağışlarla daha da artması bekleniyor. Müze envanterini kitap, broşür, afiş, büyük küçük ölçekli objeler, süreli yayınlar, fotoğraflar gibi malzemeler oluşturuyor.

Türkiye tarihine ışık tutması amacıyla kurulan müzede asma kat şeklinde oluşturulan hafıza mekânının yanı sıra gündeme ilişkin değerlendirmelerin de yer alacağı bir bölüm oluşturulacak.

Parti binası içerisinde 440 metrekarelik bir alanda kurulacak müzeye dair çalışmalar hakkında bilgi veren, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, "Ülkemizi kurtaran ve kuran parti olarak CHP Müzesini yenileyerek, partimizin ve ülkemizin tarihine ışık tutacak eserleri ziyaretçiler ile buluşturacağız" dedi.

Müze bilgilendirme alanına gelen ziyaretçilerin bankodan müze alanına kabul edileceğini belirten İlgezdi, müzenin içeriğine ilişkin ise şunları kaydetti:

"Empatya (empati) alanı güncel sergilemeler için ihtiyaca göre kullanılacak alan olacak. Farklı tarzlar için farklı düzenlemelere imkan verecek bir empatya alanı olacak. Bu sayede birçok müzede ve hatta sergi salonundan daha yaratıcı tasarımlar ziyaretçilerimizle buluşacak. Kütüphane alanında ise seçki yayın, kitap ve dijital içerikler bulunacak. Talephane alanında ziyaretçilerin düşünce ve taleplerinin dile getirildiği bir alan olacak. Hafıza mekanı ile Cumhuriyet tarihindeki önemli gün ve tarihleri hatırlatan bir mekan tasarlanacak. Zeitgeist (Almanca zamanın, toplumun ruhu) bölümü ise güncel konuların izlendiği bir alan olacak. Burada gündemdeki konular izleyiciye, kısa filmler, info grafikler ve istatistiksel görsel veriler, videolar ve belgeler yolu ile anlatılacak."