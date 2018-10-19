"CHP Mustafa Sarıgül'ü Eyüp'ten mi aday gösterecek?"

Posta yazarı Candaş Tolga Işık, CHP'nin içinde bir grubun Mustafa Sarıgül için, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Şişli nasıl olsa bizde, kimi aday gösterirsek kazanacağız. Eyüp’te AK Parti’yle kafa kafayayız. Sarıgül gibi güçlü bir isimle girersek Eyüp’ü de alırız" dediğini öne sürdü.

"Sarıgül’ün başka bir ilçeden aday olmasını beklemek saçma"

Candaş Tolga Işık'ın söz konusu iddiaya inanmadığını ancak, CHP genel merkezinden gelen haberlerin bu iddiayı doğrular nitelikte olduğunu ileri sürdü. Yazar, Sarıgül'ün Eyüp'ten aday gösterileceği iddiasıyla ilgili, "Sarıgül o riski bir kez büyükşehir belediyesine aday olup aldı. Milletvekilliği aday adaylığı için ön seçime girerek ikinci kez de aldı. Şimdi üçüncü kez almaz. Velhasıl siyaseten CHP açısından yeni bir belediye kazanma fikri ne kadar mantıklıysa, adı Şişli’yle özdeşleşmiş, aylar önce çalışmaya başlayan Sarıgül’ün gidip başka bir ilçeden aday olmasını beklemek o kadar saçma" değerlendirmesinde bulundu.

Candaş Tolga Işık'ın "CHP Sarıgül'ü Eyüp'ten mi aday gösterecek?" başlığıyla (19 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz