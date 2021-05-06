CHP: Mustafa Kemal Çiçek'in iftiralarına dava açacağız

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) avukatlığını yapan Mustafa Kemal Çiçek, parti üyeliği ve görevlerinden istifa etti. Çiçek eski partisi hakkında iddialarda bulundu. CHP İletişim Koordinatörlüğü, avukat Çiçek'in iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

CHP'den yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Cumhuriyet Halk Partisi tüzel kişiliğinin avukatlığını yapan Avukat Mustafa Kemal Çiçek, bugün bir gazeteye yaptığı açıklamalarla partimize yönelik iftiralarda bulunmuştur.

Suç kapsamlı bu açıklamalarla ilgili olarak;

1- İftira ve Avukatlık Görevini Kötüye Kullanma suçlarından işlem yapılmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacaktır.



Avukatlık mesleğiyle bağdaşmayan tutum ve davranışlarından ötürü, Ankara Barosu Başkanlığı’na başvuru yapılarak, hakkında disiplin işlemi başlatılması sağlanacaktır.

3- Tamamen yalan ve iftira kapsamlı açıklaması nedeniyle de hakkında ayrıca tazminat davası açılacaktır."