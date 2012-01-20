CHP, mültecileri sorularla sıkıştırınca AKP ile tartıştı





Hülya Karabağlı



T24/ANKARA - TBMM İnsan Hakları Komisyonu’nun Suriyeli mültecilerin yaşadıkları kampla incelemelerinde CHP’nin soruları tartışma çıkardı. CHP’li Refik Eryılmaz’ın, bazı sorularına AKP’liler itiraz etti. Eryılmaz, mültecilere “Ülkenizde genel af ilan edildi. Dönmeyi düşünür müsünüz?”, “Bazı vaatlerle geldiğiniz söyleniyor”, “Her birinize para dağıtıldığı doğru mu” soruları yönlendirdi. Mültecileri sıkıştıran sorulara AKP’liler itiraz etti. Eryılmaz, T24’e, “Birçok iddia gündemde olduğu için sorular yönelttim. Ama AKP’liler, bana ‘Sen Suriye yönetimini mi meşrulaştırıyorsun’ diyerek karşı çıktı. Tartıştık” dedi.





9 bin 300 Suriyeli kamplarda



AKP, CHP ve MHP’den oluşan inceleme heyeti Suriyeli mültecilerin kaldıkları Altınözü ve Yayladağ Kampları’nda yerinde inceleme yaptı. Kamplarda kalan Suriyeli sayısı 9 bin 300. İnceleme heyeti, fiziki koşulları buldu. Gençler, çocuklar için bilgisayarlar kurulu. Barınma, yiyecek problemleri yok. 47 öğretmen her yaştan çocuklara Arapça ve Türkçe ders veriyor. Yataklı hastane var. Poliklinik var. Haftada iki kez uzman doktor geliyor.

Biz ‘mülteci’ olalım



Çadırkent’te Suriyelilerin belirlediği temsilciler ile görüşme yapıldı. CHP Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz ve MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya, önümüzdeki sürecin en öneli konusunun kamptakilerin statüsüyle ilgili olduğuna dikkat çekti. CHP ve MHP’li vekiller, Suriyelilerin ‘mülteci’ olarak kabul edilmeleri yönünde beklenti taşıdıklarını vurguladı. “Burayla ilgili kaygılara var dilen Atila Kaya, “Şu anda uluslararası hukuka göre, ‘misafir’ konumundalar. Mülteci statüsü elde etmek istiyorlar. Kafalarından geçen vatandaşlık’ olabilir” dedi.

‘Tecavüz kesinlikle yok’



MHP’li Atila Kaya, kampla ilgili ‘tecavüz’ iddialarını görüştükleri Suriyelilere sorduklarını ve onların, “Kesinlikle böyle bir şey yok” yanıtı verdiklerini söyledi. CHP’li Eryılmaz, “Bu iddiaların doğru olmadığını söylediler” dedi.

“Genel af çıktı dönmez misiniz?”



CHP Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz, Suriyelilere, “Esad, genel af ilan etti. Geri dönmeyi düşünmez misiniz” diye sordu. Çadırkent temsilcileri, “Biz Esad rejimine güvenmiyoruz. Bu kamptan daha önce gidenler oldu ve hepsini tutukladılar. Dönmeyeceğiz” yanıtı verdi.

‘Suriye’ye gidip kampa dönüyorlar’



Eryılmaz, kampta kalanların istedikleri anda Suriye’ye gidip geri döndüklerine dikkat çekti ve “Bu güvenlik sorununu da getirir. Ama, böyle bir serbestlik var. Suriye’ye gidip kampa geri dönüyorlar” yorumunda bulundu.

AFAD: Mültecilere mevsim şartlarına uygun 3 bin çadır tahsis edildi



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'da barınan Suriyeli mülteciler için mevsim şartlarına uygun 3 bin çadırın tahsis edildiğini açıkladı.



AFAD tarafından T24'ten Ahmet küçük sorularına ilişkin açıklama yapıldı.



Türkiye'ye sığınan Suriye vatandaşları için Hatay'da oluşturulan çadırkentte, yaklaşık 9 bin civarındaki insana geçici barınmlarının sağlanması için mevsim şartlarına uygun 3 bin çadırın tahsis edildiği bildirildi. Yapılan açıklamada; Suriye vatandaşları için prefabrik ev temin edilmesinin söz konusu olmadığı vurgulanırken, mülteciler için herhangi bir barınma süresinin belirlenmediği açıklandı.



AFAD, Hatay Valiliği ve Kızılay çalışanlarının mülteciler için hizmet verdiği söylendi. Mültecilerin barınma, yiyecek, sağlık, güvenlik, sosyal aktivite, eğitim, ibadet, tercümanlık, haberleşme ve diğer ihtiyaçlarının AFAD tarafından karşılandığı belirtildi. Suriyeli mültecilere verilen hizmetin AFAD tarafından Hatay Valiliği'ne gönderilen ödenekten karşılandığı açıklandı.



