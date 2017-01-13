CHP: MİT’te “Gülen taraftarıdır” diye kaydı olan AKP Genel Başkan Yardımcısı kim?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, 15 Temmuz darbe girişimini araştırmak için kurulan darbe komisyonunda Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan’ın dinlenemediği hatırlatarak “MİT kayıtlarında 563.189 numarayla kayıtlı olan, “Fetullah Gülen üyesi” diye kayıtlı olan AKP Genel Başkan yardımcısı kimdir? (CHP sıralarından alkışlar) MİT kayıtlarında 563.189 kayıt numarasıyla “Fetullah Gülen taraftarıdır, sempatizanıdır.” diye sicilde kaydı olan AKP Genel Başkan yardımcısı kimdir?” diye sordu.

Tezcan, AKP’li vekillerin ısrarına rağmen isim vermedi. İsim vermemesi üzerine AKP sıralarından gelen eleştirilere “MİT elinizde, Hükûmet elinizde, MİT Müsteşarı size bağlı ben sıra numarasını söyledim, sıra numarasını. Çıkarsınız MİT Müsteşarı’ndan sorarsınız onun kim olduğunu” diye cevap verdi.

Tezcan'ın konuşması şöyle: