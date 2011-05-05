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CHP mitingine AKP'liler karıştı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kars'taki seçim mitinginde...

05 Mayıs 2011 03:00

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kars'taki seçim mitinginde, Başbakan Tayyip Erdoğan'ı eleştirince, bir grup AKP'li buna tepki gösterdi. Grup, "Siz Başbakanı bu şekilde eleştirememezsiniz" diyerek Kılıçdaroğlu'na bağırdı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Kars'ın ardından Muş'ta konuştu. Belediye meydanında düzenlenen mitinginde halka hitap eden Kılıçdaroğlu, iktidarı ve Başbakan Erdoğan'ı eleştirdi.

Bir grup AKP'li de, bu duruma "Siz Başbakanı bu şekilde eleştirememezsiniz" tepkisi gösterdi.

CHP Genel Başkanı'nın konuşması sırasında miting alanında bulunan AKP'li bir grup, 'Siz Başbakanı bu şekilde eleştirememezsiniz. Biz Başbakanımızla gurur duyuyoruz' dedi.

'Mücahit Erdoğan' diye bağıran grup, Muş Belediye Başkanı Necmettin Dede ve polis ekiplerinin uyarılarıyla dağıldı.


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