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CHP mitinginde 'Rabia' yapan kişi gözaltına alındı

Gökhan Ç. hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi

07 Nisan 2018 18:24

CHP’nin Çorum’da gerçekleştirdiği Şeker Mitingi’nde, Rabia işareti yapan bir kişi gözaltına alındı. Hakkında soruşturma başlaılan Gökhan Ç.'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdiği kaydedildi. 

Hürriyet Meydanı'nda yapılan mitingine katılan Gökhan Ç. (46) isimli kişi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, eliyle Rabia işareti yaptı. Bağırarak Kılıçdaroğlu'na sesini duyurmaya çalışan Gökhan Ç., çevredeki vatandaşların emniyet güçlerine haber vermesiyle miting alanından dışarı çıkartıldı. Güvenlik güçlerinin gözetiminde miting alanının dışına çıkarılan Gökhan Ç., gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü, soruşturma başlatıldı.

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