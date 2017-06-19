CHP: Milli Savunma Komisyonu acilen toplansın

TBMM Milli Savunma Komisyonu üyesi CHP'li milletvekilleri Manisa’da yaşanan asker zehirlenmeleri ile ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nın komisyona bilgi vermesi için komisyon başkanlığına başvurdu.

Milli savunmayı tehdit eden çok ciddi bir sorunla karşı karşıya olduklarını belirten Komisyonun CHP’li üyeleri, Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Hatay Milletvekili Birol Ertem, İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, İzmir Milletvekili Murat Bakan, Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, komisyon başkanına çağrıda bulunarak Milli Savunma Komisyonunun toplantıya çağrılması talebinde bulundular.

Komisyonu toplama yetkisinin başkanda olduğunu belirten CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, asker ailelerini tedirgin eden ve toplumda büyük tepkiye neden olan Manisa’da yaşanan zehirlenme vakalarını görüşmek üzere Milli Savunma Komisyonunun en kısa zamanda toplantıya çağrılmasını ve Milli Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı tarafından konu hakkında komisyona bilgi verilmesi gerektiğini belirtti.

CHP milletvekilleri, Komisyon Başkanlığına verdikleri dilekçede şu ifadelere yer verdi:

Son bir ay içerisinde Manisa’nın en büyük askeri kışlalarında askerilerimiz yedikleri yemeklerden 4'üncü defa zehirlenmişlerdir.

Zehirlenme nedeniyle Er Hüsnü Özel hayatını kaybetmiş, toplamda 2000’den fazla askerimiz hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Halen yüzlerce askerin tedavisi devam etmektedir. Ancak bugüne kadar resmi makamlarca askerlerin neden zehirlendiklerine dair tatmin edici bir açıklama yapılmamıştır.

Aynı ilde 4 üncü defa yaşanan olayların sıradan bir zehirlenme vakası olmadığını düşünmekteyiz.

Manisa’nın en büyük askeri birliklerinde askerler sık sık zehirleniyorsa ve hiçbir tedbir alınmıyorsa ortada çok ciddi bir sorun vardır ve bu sorun giderek büyümektedir.

Asker ailelerini tedirgin eden ve toplumda büyük tepkiye neden olan Manisa’da yaşanan zehirlenme vakalarını görüşmek üzere Milli Savunma Komisyonunun en kısa zamanda toplantıya çağrılmasını ve Milli Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı tarafından konu hakkında komisyonumuza bilgi verilmesinin sağlanması hususunda gereğini, bilgilerinize arz ederiz.