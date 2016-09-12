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CHP milletvekillerinin acı günü

Atilla Sertel annesini, Melike Basmacı babasını kaybetti

12 Eylül 2016 21:47

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel annesini, CHP Denizli Milletvekili Melike Basmacı da babasını kaybetti.

Basmacı’nın babası Salih Basmacı bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Atilla Sertel annesini kaybetti

CHP İzmir Milletvekili, Atila Sertel'in annesi Cemalile Sertel, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in annesi Cemaliye Sertel, 82 yaşında vefat etti. Atila Sertel, acısının çok büyük olduğunu belirterek, "Babamı 16 yaşındayken kaybettim, bizi annem büyüttü, hayata hazırladı. o benim herşeyimdi" dedi.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti eski Başkanı olan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, bugün annesi Cemaliye Sertel'i kaybetti. Bayramın ilk günü yaşadığı acı ile gözyaşlarına boğulan Sertel, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Üç ay önce beyin kanaması geçirmişti, ameliyat oldu, sağlığı iyiyidi. Şeker ve kalp hastalıkları vardı. Sol böbreği çalışmıyordu. Dört aydır bu hastalıklarıyla mücadele ediyordu. Bayram sabahı onu kaybettim. Babamı 16 yaşındayken kaybettim. Bizi annem büyüttü, hayata hazırladı. O benim her şeyimdi" diye konuştu.

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