CHP milletvekilleri, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için oturma eylemi başlattı

KHK ile ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'nın tutuklanmalarının ardından CHP milletvekilleri, Yüksel Caddesi’nde oturma eylemi başlattı.

CHP Milletvekilleri Veli Ağbaba, Şenal Sarıhan, Necati Yılmaz, Eren Erdem, Murat Emir, Ali Şeker, Yıldız Tur Biçer ve Mustafa Balbay, açlık grevinin yapıldığı İnsan Hakları Anıtı’nın bulunduğu Yüksel Caddesi’ne geldi. CHP milletvekillerinin Yüksel Caddesi’ne girişine, polis izin vermedi. Bu nedenle vekiller ile polis arasında gerginlik yaşandı.

Yüksel Caddesi’nde bariyerlerle önlem alan polis, vekillerin gelmesi üzerine Yüksel Caddesi’ne TOMA getirdi ve caddedede, insanların toplanmaması için anonslar çekti. Ayrıca bariyerlerin önüne polis etten duvar ördü.

CHP’li vekiller İnsan Hakları Anıtı önünde basın açıklaması yapmak istediklerini söylediler. Ancak polis geçişlerine izin vermedi. Uzunca bir süre tartışma yaşanırken polis vatandaşların vekillerin çevresine toplanmasına da engel oldu. Durumu protesto eden milletvekilleri burada basın açıklaması yaptı.

Vekiller İnsan Hakları Anıtı’na yaklaştırılmayınca, Yüksel Caddesi ile Karanfil Sokağın kesiştiği noktada, oturma eylemi yapmaya başladı. KHK ile ihraç edilen Veli Saçılık vekillerin yanına gelmek istemesine polis engel oldu. Yaşanan tartışmaların ardından Saçılık vekillerler beraber oturma eylemine başladı.

Türkiye’nin cezaevine dönüştürüldüğünü belirten CHP’liler temsili olarak “volta” attılar. Oturma eylemi sürerken, CHP milletvekilleri oturma eylemine ara vererek, polis barikatından geçip Karanfil Sokak boyunca volta atıyor. Veli Ağbaba, volta eylemini elinde tesbihle yaparken, milletvekilleri de volta boyunca AK Parti politikalarını eleştiren konuşmalar yapıyor. Polis barikatı nedeniyle Yüksel Caddesi’ne giremeyenler ise bu Cadde’ye çıkan Karanfil Sokak’ta bekliyor. Volta sırasında “Faşizme karşı omuz omuza” sloganları atarak, tutuklamaları protesto ediyor.

CHP Milletvekili Veli Ağbaba, voltalar sırasında yaptığı konuşmada, “Türkiye artık yarı açık cezaevine dönüştü” dedi. Ağbaba, “Eskiden sokağa çıkış yasakları vardı, şimdi sokağa giriş yasakları var” dedi.

Yüksel Caddesi’ndeki tüm dükkanlar kapatıldı. Vatandaşların sokağa giriş çıkışlarına polis tarafından izin verilmiyor. CHP’li vekillerin eylemi Yüksel Caddesi’nde sürüyor.

Yüksel Caddesi'nde ise sadece polisler kamp kurmuş durumda.

'SÖZÜNÜZÜ TUTUN' KAMPANYASI BAŞLATILMIŞTI

Mustafa Balbay, Veli Ağbaba, Necati Yılmaz, Eren Erdem, Ali Haydar Hakverdi ve Utku Çakırözer'in aralarında bulunduğu CHP'li milletvekileri açlık grevlerinin 75 gününde gece yarısı baskını ile evlerinden alınan Semih Özakça ve Nuriye Gülmen'in derhal serbest bırakılmasını istemiş ve polislerin kimseyi yaklaştırmadığı ve ablukaya aldığı İnsan Hakları Anıtı önünde 7 saatlik oturma eylemi yapmıştı. Oturma eylemi sonrasında tüm milletvekilleri adına konuşan Veli Ağbaba, "Biz bugün Nuriye ve Semih için buraya geldik. Eğer Nuriye ve Semih yarın akşam saatlerine kadar bırakılmazsa CHP milletvekilleri olarak dönüşümlü olarak süresiz oturma eylemini gerçekleştireceğiz” şeklinde açıklama yapmıştı.

Özakça ve Nuriye Gülmen’in tutuklanmalarının ardından dün akşam saatlerinde sosyal medyada CHP’li vekillere yönelik ‘Sözünüzü Tutun’ kampanyası başlatılmıştı. Bunun üzerine bu sabah biraraya gelen CHP milletvekilleri bir saatten uzun süren toplantının ardından basın açıklaması yapmak üzere Yüksel Caddesi'ne gitmişti.