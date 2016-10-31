CHP milletvekilleri destek için Cumhuriyet'te

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak, CHP İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal, Selina Doğan ve Barış Yarkadaş bu sabah operasyon yapılan Cumhuriyet gazetesine geldi. CHP’li vekillerden oluşan heyet, operasyon başlatılan Cumhuriyet gazetesinin Şişli’deki binasının önünde bir basın açıklaması yaparak, “Cumhuriyet’i kayyıma ve bu gericiliğe teslim ettirmeyeceğiz” dedi. CHP, Cumhuriyet gazetesine yönelik soruşturmayı, yazar ve yönetcilerinin gözaltına alınmasını protesto etmek için eylem çağrısında bulundu. Tüm CHP örgütlerinin saat 13.00'dan itibaren Cumhuriyet gazetesinin binasının önünde buluştuğu belirtildi.

Heyet adına açıklama yapan Mahmut Tanal, şunları söyledi:

"Cumhuriyet Gazetesi'nin misyonu ve görevi kurulduğu günden bugüne kadar demokrasi, hukuk devleti, özgürlükleri savunmak oldu. Darbelere karşı çıktı. Laik, demokratik hukuk devletini savundu.



Şeriata karşı baş kaldırdı ve bu çizgisinden dolayı bugüne kadar Cumhuriyet Gazetesi'nin çok şehidi var. Muammer Aksoy, Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Bahriye Üçok var. Cumhuriyet Gazetesi bugüne kadar şeriat özlemi içinde olan güçler tarafından hep hedefteydi. Bugüne kadar hedeften inmedi. Cumhuriyet Gazetesi'ne çıkmak demokrasiye, hukuk devletine, temel hak ve özgürlüklere sahip çıkmaktır. Aslında siyasi iktidarın bir gizli gündemi var.



15 Temmuz'da gerçekleşen darbe girişiminin ardına saklanarak darbe girişimini perdeleyerek kendisine muhalif olan laik, demokratik hukuk devletini isteyen gazetecileri, düşünürleri, yazarları, muhalifleri korkutma, sindirme operasyonudur. Gün birlik ve dayanışma günüdür. Faşizme karşı omuz omuza vermenin günüdür. Herkesi Cumhuriyet Gazetesi'nin önüne dayanışmaya davet ediyorum. "

Selina Doğan: Burada hukukun üstünlüğünü savunmak için bulunuyoruz

Selina Doğan şunları söyledi:

Darbe girişiminden beri CHP olarak hukukun üstünlüğünü her durumda savunmaya devam ediyoruz. Hukukun üstünlüğü demek hangi kesim hangi tür hukuk ihlali yaşıyorsa onun yanında olmak demektir. Biz bugün burada hukukun üstünlüğünü savunmak için bulunuyoruz.



Çünkü OHAL tamamen darbe girişimini adeta tamamlamak üzere kötüye kullanılıyor. KHK'lerle tüm yetki kötüye kullanılıyor. Buraya düzenlenen operasyon da bunun bir parçası. Cumhunriyet Gazetesi'ni herhangi bir terör örgütü ile ilintilendirmek aslında bu ülkenin yüzde 50’sini sindirme çabasının artık kırılma noktasıdır. Gün dayanışma günüdür.



Hepimizin burada toplanıp hukuka sahip çıkmamız gerekiyor. Yazarlarımızın, vakıf yöneticilerimizin hiçbir şekilde kötü muameleye uğramaması için, hukukun üstünlüğünün onlar için de uygulanması için sonuna kadar olayın takipçisi olacağız. Cumhuriyet Gazetesi Cumhuriyetin savunucusu olan en temel kurumdur. Yayınlandığı günden bu yana darbelerle mücadele etmiştir. Bu şekilde ilintilendirilmesi artık bu ülkede hiçbir muhalif sese tahammül olmadığının göstergesidir. Bülent Tezcan’a yapılan saldırı da bu bütünün bir parçasıdır.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak: Bunun karşısında dimdik durmak lazım

Erdoğan Toprak şunları söyledi:

Türkiye’de bir diktatörya darbesi var ve toplumu bilgilendirecek, aydınlatacak herkesi toplarlayarak Türkiye’de önlerindeki tüm engelleri kaldırmaya çalışıyorlar. Toplumu aydınlatan Cumhuriyet gibi demokrat cepheyi yok etmeye çalışıyorlar. Eğer bir karikatürcüye kadar bu iş gelmişse Türkiye’nin nin vay haline. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bunun karşısında dimdik durmak lazım.

CHP'li vekiller demokrasi ve basın özgürlüğü adına Cumhuriyet'e destek için gazetede... CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal: Cumhuriyet Gazetesi'nin çok şehidi var Cumhuriyet Gazetesi'nin misyonu ve görevi kurulduğu günden bugüne kadar demokrasi, hukuk devleti, özgürlükleri savunmak oldu. Darbelere karşı çıktı. Laik, demokratik hukuk devletini savundu. Şeriata karşı baş kaldırdı ve bu çizgisinden dolayı bugüne kadar Cumhuriyet Gazetesi'nin çok şehidi var. Muammer Aksoy, Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Bahriye Üçok var. Cumhuriyet Gazetesi bugüne kadar şeriat özlemi içinde olan güçler tarafından hep hedefteydi. Bugüne kadar hedeften inmedi. Cumhuriyet Gazetesi'ne çıkmak demokrasiye, hukuk devletine, temel hak ve özgürlüklere sahip çıkmaktır. Aslında siyasi iktidarın bir gizli gündemi var. 15 Temmuz'da gerçekleşen darbe girişiminin ardına saklanarak darbe girişimini perdeleyerek kendisine muhalif olan laik, demokratik hukuk devletini isteyen gazetecileri, düşünürleri, yazarları, muhalifleri korkutma, sindirme operasyonudur. Gün birlik ve dayanışma günüdür. Faşizme karşı omuz omuza vermenin günüdür. Herkesi Cumhuriyet Gazetesi'nin önüne dayanışmaya davet ediyorum. CHP İstanbul Milletvekili Selina Doğan: Burada hukukun üstünlüğünü savunmak için bulunuyoruz Darbe girişiminden beri CHP olarak hukukun üstünlüğünü her durumda savunmaya devam ediyoruz. Hukukun üstünlüğü demek hangi kesim hangi tür hukuk ihlali yaşıyorsa onun yanında olmak demektir. Biz bugün burada hukukun üstünlüğünü savunmak için bulunuyoruz. Çünkü OHAL tamamen darbe girişimini adeta tamamlamak üzere kötüye kullanılıyor. KHK'lerle tüm yetki kötüye kullanılıyor. Buraya düzenlenen operasyon da bunun bir parçası. Cumhunriyet Gazetesi'ni herhangi bir terör örgütü ile ilintilendirmek aslında bu ülkenin yüzde 50’sini sindirme çabasının artık kırılma noktasıdır. Gün dayanışma günüdür. Hepimizin burada toplanıp hukuka sahip çıkmamız gerekiyor. Yazarlarımızın, vakıf yöneticilerimizin hiçbir şekilde kötü muameleye uğramaması için, hukukun üstünlüğünün onlar için de uygulanması için sonuna kadar olayın takipçisi olacağız. Cumhuriyet Gazetesi Cumhuriyetin savunucusu olan en temel kurumdur. Yayınlandığı günden bu yana darbelerle mücadele etmiştir. Bu şekilde ilintilendirilmesi artık bu ülkede hiçbir muhalif sese tahammül olmadığının göstergesidir. Bülent Tezcan’a yapılan saldırı da bu bütünün bir parçasıdır. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak: Bunun karşısında dimdik durmak lazım Türkiye’de bir diktatörya darbesi var ve toplumu bilgilendirecek, aydınlatacak herkesi toplarlayarak Türkiye’de önlerindeki tüm engelleri kaldırmaya çalışıyorlar. Toplumu aydınlatan Cumhuriyet gibi demokrat cepheyi yok etmeye çalışıyorlar. Eğer bir karikatürcüye kadar bu iş gelmişse Türkiye’nin nin vay haline. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bunun karşısında dimdik durmak lazım.

CHP'den çağrı: Tüm örgütlerimizle Cumhuriyet gazetesinin önünde buluşuyoruz

Öte yandan CHP, Cumhuriyet gazetesine yönelik soruşturmayı, yazar ve yönetcilerinin gözaltına alınmasını protesto etmek için eylem çağrısında bulundu. Tüm CHP örgütlerinin saat 13.00'dan itibaren Cumhuriyet gazetesinin binasının önünde buluştuğu belirtildi.

CHP Gençlik Kolları, Cumhuriyet Gazetesi Okurları, Birleşik Haziran Hareketi ve Fikir Kulüpleri Federasyonu gazeteye yönelik başlatılan operasyona tepki göstererek destek çağrısı yaptı.

Birleşik Haziran Hareketi'nden yapılan açıklamada "Cumhuriyet gazetesine dönük operasyonu protesto etmek için gazetenin Ankara bürosu önünde 15.00'de buluşuyoruz. Başkanlık için herkes susturulmaya çalışılıyor, ülke ateşe atılıyor. Saltanata izin vermeyelim" dendi.

Cumhuriyet okurlarından çağrı

Cumhuriyet okurlarıysa, gazetenin Şişli’deki binası önünde saat 12.00’de toplanma çağrısı yaptı.

FKF: Keskin kalemler karanlığı yırtacak

Fikir Kulüpleri Federeasyonu'ndan da gazetemize destek çağrısı Saray'a Karşı, #Cumhuriyet'i Savunuyoruz! Bugün saat 12.00 - İstanbul Cumhuriyet Gazetesi Önü #KeskinKalemlerKaranlığıYırtacak

CHP Gençlik Kolları'ndan destek çağrısı

CHP Gençli Kolları'ndan yapılan çağrıda "Özgür basına ve Demokrasiye sahip çıkıyoruz bugün 13:00'da Cumhuriyet Gazetesi'nde buluşuyoruz. #CumhuriyetYalnızDeğildir" dendi.