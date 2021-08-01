CHP milletvekilleri, 3 gündür yanan Hozat'ta: Müdahale ekiplerinin arttırılması gerekiyor

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Tunceli'nin Hozat ilçesinde çıkan ve üç gündür devam eden yangınla ilgili, "Şu anda kendi memleketimizde doğanın, tabiatın, burada yaşayan canlıların yok olmasını maalesef acı içinde izliyoruz" dedi.

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan ve CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, orman yangınıyla ilgili gelişmeleri yerinde görmek için Hozat’a gitti. Polat Şaroğlu, izlenimlerini, yangın bölgesinde yaptığını açıklamayla duyurdu. Şaroğlu, şu mesajları verdi:

"Cuma gününden beri burada orman yangını başlamış. Arkadaşlarla birlikte o gün müdahale edilmiş ama söndürülememiş. Gittikçe orman yanmaya devam etti. Biz de bugün CHP heyeti olarak olay yerine geldik, durum incelemesi yapıyoruz. Sayın Vali ile de olay yerinde görüştük. Burada araçların müdahale ettiğini ancak bölge şartlarının zor olduğunu söyledi. Müdahale ekibinin arttırılması, gerekiyorsa havadan müdahalenin yapılması yönünde kendisinden taleplerimiz oldu. Çünkü bu orman yangınları ciğerlerimizi yakıyor. Maalesef bir haftadır Türkiye yanıyor.

Şu anda kendi memleketimizde doğanın, tabiatın, burada yaşayan canlıların yok olmasını maalesef acı içinde izliyoruz. Gereken çalışmanın yapılması için Sayın Valimizden bir an önce buranın söndürülmesini istiyoruz. Buranın yanması, doğanın tahrip olması kabul edilemez bir olaydır."

Hüseyin Yıldız ise sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Tüm ülkemizde yanan ormanlarımızdan biri de Hozat ilçemizdeki ormanlarımız. Ciğerlerimiz Yanıyor! Bu felaketin bir an önce kontrol altına alınması için milletvekili arkadaşlarımızla birlikte yangın bölgesinden yetkililere çağrıda bulunduk."

Abdurrahman Tutdere ise sosyal medya hesabından şu mesajı verdi:

"Tunceli’nin Hozat ilçesinde birkaç gündür süren orman yangınları dolayısıyla milletvekili arkadaşlarımızla birlikte yangın bölgesinde incelemelerde bulunarak, Tunceli Valisi Sayın Mehmet Ali Özkan ile yangın söndürme çalışmalarını değerlendirdik."

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ise sosyal medya hesabından, "İtfaiye araçlarımız şu an yangın bölgesinde. Fakat henüz personelimizin, çevrecilerin ve gönüllülerin alana girilmesine izin verilmedi" açıklamasını yaptı.