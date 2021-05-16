CHP milletvekilleri, 15 Temmuz Köprüsü’ne "128 Milyar Dolar Nerede?” pankartı astı

CHP’li milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Sera Kadıgil ve Mahmut Tanal “128 Milyar Dolar Nerede?” pankartı astı.

Polis pankartı indirmeye çalıştı

Kadıgil, Tanal ve Başarır, hızlıca hareket edip dev pankartı sarkıtırken köprüde görevli polisler, CHP’li vekillerin yanına gelerek “128 milyar dolar nerede?” sorusunun yazılı olduğu pankartı indirmeye çalıştı.

Müdahaleyi engelleyen CHP’li vekillerle polisler arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, görevlilere “Sizin için yaptık, geleceğimiz için” yaptık diye seslenirken, CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal ise cebinden Anayasa kitapçığını çıkararak müdahalenin hukuki temellerden yoksun olduğunu belirtti.. Tanal, İstanbul Valiliği’nin herhangi bir yasaklama kararının olmadığının altını çizdi. CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil de pankartın indirilmesine izin vermeyeceklerini kaydetti.

Tanal, güvenlik görevlilerine pankartı teslim etmediklerini belirtirken, "Süleyman Demirel şapkayı kaptırmazdı. Biz de pankartımızı kaptırmadık. Mülkiyeti bize ait. Başka eylemlerde de kullanırız. O nedenle polisin almasına izin vermedik, kendimiz topladık aldık" dedi.

Dev pankartı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden sarkıtan CHP’li 3 vekil ile pankartı indirmeye gelen polisler arasında renkli diyaloglar da yaşandı. Astıkları “128 milyar dolar nerede?” pankartını ancak kendilerinin toplayabileceğini belirten CHP’li vekiller, bir müddet asılı tuttukları pankartı topladı. Birlikte selfie çeken CHP’li vekiller, daha sonra alandan ayrıldı. Tanal, “Kıymetli Sera Kadıgil ve Ali Mahir Başarır vekillerimizle birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev ‘128 milyar dolar nerede?’ pankartını astık. Bu vesileyle ‘15 Temmuz şehit aileleri ve gaziler için toplanan bağışlar nerede?’ sorusunun da cevabını bekliyoruz” paylaşımını yaptı.

CHP’li Başarır: 84 milyon için yaptık

Başarır eylemlerine ilişkin olarak, "Afişi astıktan sonra polis ekipleri geldi, ‘Neden yapıyorsunuz’ diye sordu. Sizin için, sizin çocuklarınız, torunlarınız, 84 milyon için yaptık. Tüm milletvekili arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Belki de bu ülkeye bayram sabahı verilebilecek en iyi hediye buydu” değerlendirmesini yaptı." değerlendirmesini yaptı.