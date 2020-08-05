CHP milletvekilinden 'Muharrem İnce' paylaşımı

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, yeni parti kuracağı iddia edilen eski CHP Yalova Milletvekili ve partisinin geçtiğimiz dönem cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bekaroğlu, "Sayın İnce bu dönemde 'genel sekreter' olarak Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte çalışırsa çok büyük katkı sağlar" önerisinde bulundu.

Bekaroğlu, "Söylenenleri paylaşıp duruyorsun... Peki sen ne düşünüyorsun?" diye soruluyor. Cevap: CHP, dostları ile birlikte iktidara geliyor. Sayın İnce bu dönemde 'genel sekreter' olarak Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte çalışırsa çok büyük katkı sağlar. Sonrasına sonra bakılır..." ifadesini kullandı.