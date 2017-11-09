CHP Milletvekili Üstündağ, sahillerin ihaleye çıkartılmasını Meclise taşıdı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA) - CHP Muğla Milletvekili Akın Üstündağ, Muğla\'daki 18 sahilin Milli Emlak Müdürlüğü tarafından kiralanmak üzere ihaleye çıkartılacak olmasını, araştırma önergesi vererek Türkiye Büyük Millet Meclisi\'ne (TBMM) taşıdı.

Gündoğan Mahallesi\'nde bulunan Halk Plajı\'ndaki kumsalın 408 metrekarelik kısmının 14 Aralık\'ta 71 bin TL muhammen bedel ile 30 yıllığına kiraya verileceğinin duyulmasının ardından ortaya çıkan tepkiler sürüyor. Bodrum\'da bir grup Kaymakamlığa dilekçe vererek ihalenin iptalini isterken, tepkilerin yerel ve ulusal basında da haber olmasıyla CHP Muğla Milletvekili Akın Üstündağ harekete geçti. Üstündağ, Gündoğan Halk Plajı\'nın da aralarında bulunduğu Muğla\'daki toplam 18 sahilin 14-15 ve 16 Kasım tarihlerinde Milli Emlak Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkartılacak olmasıyla ilgili TBMM\'ye araştırma önergesi verdi.

Milletvekili Üstündağ, önergesinde Muğla\'daki sahillerin gelişigüzel ihaleye çıkarıldığını, ihalelerde hukuki ve teknik yetersizliklerin olduğunu, Anayasa ve kanunların ihlal edilerek vatandaşlara açık olması gereken kıyıların bir ticarethaneye dönüştürülerek rant kapısı haline getirildiğini iddia etti. Önergesinde özellikle Bodrum\'daki ihaleler kapsamında iskele yapımı ve dolgu alanlarının yer aldığına dikkat çeken Üstündağ, \"Bu kadar çok deniz dolgu alanının yaratılması, sahillerin doğal yapısını bozar, kıyıları tahrip eder. İskelelerin ise hangi amaca yönelik olduğu belli değil, güneşlenmek için bu kadar çok iskeleye ihtiyaç yok. Uygulama imar planlarında iskele ve dolgu alanlarının yer almaması, yasa ve yönetmeliklere aykırı bir ihalenin gerçekleşmekte olduğunu gösteriyor. Kıyı Kanunu 10 yıllık kiralamaya izin verirken, 30 yıllık kiralamaların ihalelerde yer alması mevzuata uygun değil \" dedi.

Bodrum\'daki ihalelerin vatandaşlarda infiale yol açtığına, alelacele kurulan şirket ve vakıflara işletme haklarının verilerek plajlar belirli kişi ve şirketlere peşkeş çekildiğine de önergesinde yer veren Milletvekili Üstündağ, \"Araştırma Komisyonu kurularak sahillerdeki yağma ve talanın önüne geçilmesi gerek. Bodrum sahillerinin doğal yapısının bozulmasının kimseye fayda sağlamayacaktır, Maliye Bakanlığı\'nın derhal bu ihaleleri iptal etmesi gerekir\" dedi.

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