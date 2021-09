CHP Milletvekili Sındır: İşverenlere verilen 75 TL'lik asgari ücret desteğinin kaynağı İşsizlik Sigortası Fonu

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, birbirinden çok farklı konularda düzenlemeler içeren Torba Kanun Teklifi üzerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda konuştu.

Cumhuriyet'in aktardığına göre Sındır, OHAL uygulamalarını uzatan 3 maddeyi de içeren bir torba kanunla karşı karşıya olduklarını, iktidarın Plan ve Bütçe Komisyonunu bir joker komisyon gibi kullandığını, asgari ücretlilere yönelik işverene verilen desteğin bütçeden değil yine İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacağını söyleyerek iktidara yüklendi, vatandaşın beklentilerinin yine havada kaldığını söyledi.

"Plan ve bütçe komisyonu, joker komisyon değildir"

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun bir joker komisyona dönüştüğünü ifade ederek sözlerine başlayan Sındır şöyle konuştu:

"Plan ve Bütçe Komisyonu bir joker komisyon değildir. ‘Getir kardeşim torbaya, konusu ne olursa olsun biz her şeyi konuşuruz, görüşürüz’ gibi, her şeye, her konuya eğilecek, her konu hakkında karar verecek bir komisyon değil, olmaması gerekiyor. Esas Komisyon olarak üzerinde görüştüğümüz bu kanun teklifi, Tali komisyon olarak aynı zamanda Adalet Komisyonuna, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna gönderilmiş olmasına rağmen, bu Komisyonlardan ‘Bizim herhangi bir görüşümüz yoktur’ diye yanıt verilmiş. Oysaki bu teklifte değişikliğe uğratılan 19 kanun ve 2 kanun hükmünde kararname içerisinde bu üç Komisyonu ilgilendiren çok temel birçok madde var.

Komisyon üyelerimizin yetkinlik alanları dışında, örneğin hukuk, çevre, vb konularda kararlar alınıyor. Hatta teklifi sunan Milletvekili arkadaşın dahi yeterli düzeyde yanıt veremediği maddeler konuşuldu komisyonda. Bu tekli bir torba kanun olarak aynı zamanda benim Milletvekili olarak irademe de ipotek koyuyor. Ben bu teklifin bazı maddelerine olumlu yaklaşırken ve ‘kabul’ oyu verebilecekken kanunun tümünün oylanması nedeniyle maddelerin tümüne olumlu veya olumsuz oy vermek zorunda bırakılıyorum. Dolayısıyla, böylesi bir uygulama yasama kalitesini de olumsuz yönde etkiliyor."

"İşvereni desteklemek asgari ücretliden"

Devletin asgari ücretlilere yönelik işverene verdiği ücret desteğinin bütçeden değil İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacağını eleştirerek sözlerine devam eden Sındır şu ifadeleri kullandı:

"Bu torba kanunla işverene günlük 2,5 lirayla aylık 75 lira asgari ücret desteğinin verilmesi düzenleniyor. Peki bu desteğin kaynağı ne? Bütçe mi? Hayır. İşsizlik Sigortası Fonu. Bilindiği gibi İşsizlik Sigortası Fonu'nun 3 ayrı kaynağı var; çalışanların aylık brüt ücretlerinin yüzde 2’si kadar işverenden, yüzde 1’i kadar ücretliden, yüzde 1’i kadar da devlet tarafından katkıda bulunuluyor. Basit bir hesapla: Asgari brüt ücret 3 bin 577 lira, yüzde 2'si 71 lira 54 kuruş yapıyor. Yani işveren, asgari ücretli bir işçi için 71 lira 54 kuruş bu İşsizlik Sigortası Fonu'na katkı koyuyor.

Peki, bu İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ne kadar geri alıyor? Düzenlemeyle bu yılsonuna kadar her ay 75 lira alacak. Dolayısıyla, şu söylenebilir; Asgari ücretli işçimiz, emekçimiz, bu düzenlemeyle kendi işsizlik fonundan 75 lirayla işvereni destekliyor. Asgari ücretli işçimiz, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan işverene katkı koyuyor. Torba kanunla işvereni, devletin değil, asgari ücretlinin desteklemesi sağlanıyor."