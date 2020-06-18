CHP Milletvekili Sera Kadıgil Adalet ve İçişleri Bakanı'na sordu: LGBTİ+'lara saldırılar yüzde 110 arttı; önleyecek misiniz?

CHP PM Üyesi ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, son dönemde LBGTİ+’lara yönelik artan nefret eylemlerini Meclis gündemine taşıdı.

İçişleri ve Adalet Bakanlığı’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Kadıgil, pandemi döneminde LGBTİ+'lara dönük saldırıların yüzde 110 arttığına dikkati çekerek “LBGTİ+’ların nefret eylemlerinin hedefi haline gelmesini önleyecek misiniz?” diye sordu.

CHP’li Kadıgül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, haziran ayı içerisinde Maçka Parkı’nda, Levent’te bir cafede ve Beylikdüzü’nde LBGTİ+’lara yapılan saldırılara ilişkin işlemleri sordu. Saldırıya uğrayan söz konusu vatandaşların ayrıca başvurdukları devlet kurumlarında da ayrımcılığa maruz kaldığını belirten Kadıgil, “Emniyet ve güvenlik birimlerindeki personelin, anayasa önünde eşit hak ve yükümlülüklere sahip olan LBGTİ+ yurttaşlara yönelik ayrımcı uygulamalar yapmasının önüne geçmek için herhangi bir eğitim çalışmanız var mıdır?” diye sordu.

Kadıgil ayrıca Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün yanıtlaması istemiyle verdiği diğer bir önergede, LBGTİ+’ları sistematik olarak yayınları ve söylemleriyle, LBGTİ+’ları hedef haline getiren kurum ve şahıslara yönelik bugüne dek açılan soruşturma sayısını ve yapılan yasal işlemleri sordu.

İnsan hakları örgütleri ve sivil toplum derneklerinden edindiği bilgileri aktaran Kadıgil, pandemi ile birlikte LBGTİ+’lara yönelik saldırılarda ciddi artış yaşandığına işaret ederek gelen şikayetlerde mart ve nisan aylarında yaklaşık yüzde 50, mayıs ayında ise %110’luk bir artış yaşandığının altını çizdi.