CHP Milletvekili Hakverdi: Somali'ye ihracat veya ithalat yapan firmalarda Cumhurbaşkanı ve Bakanların akrabalarının ortaklıkları var mı?

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesinde; Somali’ye yapılan mali destekleri sordu.

Hakverdi, Somali’ye verilen mali desteklerle ilgili olarak Oktay’a “Somali'ye ihracat veya ithalat yapan firmalarda Cumhurbaşkanı ve Bakanların akrabalarının ortaklıkları veya hisseleri var mıdır?” sorusunu yöneltti.

Hakverdi, önergesinin gerekçesinde şu bilgileri verdi:

“Türkiye, bir yılda Somali’ye 30 milyon dolarlık hibede bulunacaktır. Yine 05.11.2020 tarihinde yayımlanan Resmî Gazete’ye göre; Türkiye, Somali'nin IMF'ye olan borcunun 3,5 milyon dolarını (dönemin döviz kuru ile yaklaşık 30 milyon lira) ödeme kararı almıştı. Kendi vatandaşlarımız ekonomik krizin yükü ile ezilirken, gereken desteği vermeyen AKP iktidarı, yabancı ülkelere yardım etmek için ülkenin kaynaklarını seferber etmektedir."

Hakverdi, önergesinde; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a şu soruları yöneltti:

"Son 5 yılda Türkiye, Somali’ye ne kadar ayni ve nakdi yardımda bulunmuştur? Bu yardımların yıllara göre dağılımı nedir? Son 5 yılda (2016/2020) ve 1 Ocak 2021 itibariyle, Türkiye ile Somali arasında yapılan ihracatın toplam tutarı ne kadardır? Yıllara göre dağılımı nedir? Ticaret hacimlerine göre Somali ile ihracat yapan ilk 5 şirketimiz hangileridir?

Son 5 yılda (2016/2020) ve 1 Ocak 2021 itibariyle, Türkiye ile Somali arasında yapılan ithalatın toplam tutarı ne kadardır? Yıllara göre dağılımı nedir? Ticaret hacimlerine göre Somali ile ithalat yapan ilk 5 şirketimiz hangileridir? Türkiye, Somali’nin IMF’ye olan borcunu ödemiş midir? Ödemiş ise ne kadarını ödemiştir? İhracat veya ithalat yapan firmalarda Cumhurbaşkanı ve Bakanların akrabalarının ortaklıkları veya hisseleri var mıdır?"