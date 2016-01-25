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CHP Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in eşine bıçaklı saldırı

CHP'li milletvekilinin kardeşi, eniştesini bıçakladı, Murat Hürriyet'in durumu ağır

25 Ocak 2016 09:36

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in eşi Murat Hürriyet, kayınbiraderi tarafından bıçakla yaralandı. Murat Hürriyet'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Hürriyet’in haberine göre, olay akşam saatlerinde Yahya Kaptan Mahallesi’nde bulunan özel bir hastanede meydana geldi. CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet’in babası Şaban Kaplan hastanede tedavi görürken, kardeşi Emrah Kaplan eniştesi Murat Hürriyet ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Birlikte yandaki boş odaya geçen ikili tartışmayı burada sürdürürken, iddiaya göre Emrah Kaplan eline geçirdiği meyve bıçağını eniştesinin karnından ve boğazından yaraladı. Yaralanan Murat Hürriyet’e hemen müdahalede bulunuldu. Ağır yaralanan Murat Hürriyet aynı hastanede ameliyata alındı.

Hastaneden çıkan Emrah Kaplan ise haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Tekirdağ’da yaşadığı ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Emrah Kaplan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne götürüldü.

Fatma Kaplan Hürriyet olayın şokunu yaşarken, haber alan yakınları ve CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan hastaneye geldi. Tahsin Tarhan konuyla ilgili bilgi alırken, "Bıçaklandığını öğrendik. Sebebini bilmiyoruz. Şu anda kendisi ameliyatta. Durumu ağırmış" dedi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

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