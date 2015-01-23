CHP milletvekili Ercan Cengiz partisinden istifa etti

CHP İstanbul Milletvekili Ercan Cengiz partisinden istifa etti. Daha önce de istifa edeceği ve Merkez Parti’ye geçeceği iddia edilen Cengiz CHP’deki istifası bugün gerçekleşti. CHP’nin sandalye sayısı 126’a düştü.

Cengiz, Zarrab'ın Meclis'te dinlenilmemesinden sorumlu tutulmuştu

AKP’li 4 eski bakan hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet iddialarını araştıran Meclis Soruşturma Komisyonundaki görevi sırasında Reza Zarrab’ın İstanbul Adliyesinde gizlice dinlenmesine karşı çıkmadığı için partisinin hedefi olmuştu. 4 Kasım 2014’te komisyondaki üyeliğinden istifa eden Cengiz’in partisinden beklenen istifası da böylelikle gerçekleşmiş oldu.

Merkez partiye gidiyor

Kulislerde, DSP’nin eski bakanlarından Aydın Tümen’in yönetim kadrosunda olduğu Merkez Parti’ye geçeceği söyleniyor. Prof. Abdurrahim Karslı’nın genel başkan olduğu Merkez Parti’den yapılan açıklamada, İstanbul’da 25 Ocak 2015 Pazar günü Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde yapılacak katılım törenine dikkat çekildi. Açıklamada iş, ekonomi, siyaset, hukuk, ve basın camiasından Merkez Parti’ye çok sayıda katılım gerçekleşeceği ayrıca Merkez Parti’yi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde temsil edecek milletvekillerinin de bu toplantıda tanıtılacağı ifade edildi.