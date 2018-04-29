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BBC Türkçe

CHP milletvekili Enis Berberoğlu tutuklandı

MİT'e ait TIR'ların durdurulmasıyla ilgili görüntülere ilişkin davada, hakkında 25 yıl hapis cezası verilen CHP milletvekili Enis Berberoğlu tutuklandı.

29 Nisan 2018 20:30

MİT'e ait TIR'ların durdurulmasıyla ilgili görüntülere ilişkin davada, akkında 25 yıl hapis cezası verilen CHP milletvekili Enis Berberoğlu tutuklandı.

İstanbul'da görülen davaya sanıklar CHP Milletvekili Enis Berberoğlu ile gazeteci Erdem Gül katıldı. Ülke dışında bulunan Can Dündar ise duruşmada yer almadı.

Gizli yapılan ve izleyici alınmayan duruşmada kararını açıklayan mahkeme, Berberoğlu'nun "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini, siyasal ve askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Mahkeme 25 yıl hapis cezası verdiği Berberoğlu'nun kararla birlikte tutuklanmasına karar verdi.

Aynı dava kapsamında yargılanan Can Dündar ve Erdem Gül hakkında ise karar vermeyen mahkeme iki sanık hakkındaki dosyayı ayırdı.

Gül ve Dündar hakkıdaki yargılama devam edecek.

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