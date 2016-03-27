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CHP Milletvekili Ekici: Emniyet, PYD ve IŞİD'e gidip canlı bomba olanların aileleriyle ilgileniyor mu?

Ekici, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi

27 Mart 2016 23:52

CHP Gaziantep Milletvekili Akif Ekici, Emniyet’in çocukları evden kaçarak IŞİD-PYD’ye katılan ailelerin başvurularına gerekli ciddiyeti göstermediğini söyledi. Ankara, Suruç, İstanbul'daki hain saldırıların faillerinin aileleri tarafından Emniyet'e kayıp olarak bildirildiğini anımsatan Ekici, “Oysa ki IŞİD - PYD gibi örgütlere katılan bu kişiler eğitilerek canlı bomba olarak ülkemize gönderilmekte, kanlı terör eylemleri gerçekleştirmektedir” dedi.

Ekici, aileleri tarafından evden kaçarak IŞİD-PYD gibi örgütlere katıldıklarına yönelik başvuru sayılarına ilişkin Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesini TBMM Başkanlığı'na sundu. Ekici'nin soruları şöyle:

Nisan 2011’den bu yana aileleri tarafından kayıp ihbarında bulunulan 15 yaş ve üstündeki kişi sayısı nedir? Bu kişilerin yıllar ve şehirler bazındaki detayları nelerdir? Bu başvurulardan kaçı bulunmuştur?

Nisan 2011’den beri çocuklarının IŞİD’e katılmak üzere evden kaçtığına dair yapılan başvuruların sayısı nedir? Bunların yıllar ve şehirler bazındaki detayları nelerdir?

Nisan 2011’den beri çocuklarının PYD’ye katılmak üzere evden ayrıldığına dair yapılan başvuruların sayısı nedir? Bunların yıllar ve şehirler bazındaki detayları nelerdir?

- Nisan 2011’den bu yana IŞİD ve PYD saflarına katılmak üzere Irak ve Suriye’ye geçen kaç T.C. vatandaşı vardır? Bunlardan ölen ve geri dönenlerin sayısı nedir?

Nisan 2011’den bu yana, Türkiye’de IŞİD ve PYD’ye militan sağlamak üzere kurulan dernek ve örgütlerin yıllar itibarıyla sayısı nedir? Bu dernek ve örgütlerle ilgili nasıl bir işlem yapılmaktadır? Kaçı kapatılmıştır? Bu kapsamda gözaltına alınan, tutuklanan kişi sayısı nedir?

Aileleri tarafından IŞİD, PYD gibi örgütlere katılmak üzere evden ayrılan ve kayıp başvurusu yapılan kişilerle ilgili nasıl bir işlem yapılmaktadır? 

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