CHP milletvekili Çam, AİHM'e referandum için bireysel başvuru yaptı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Musa Çam, 16 Nisan'da anayasa değişikliği ile ilgili yapılan ve yüzde 51.41 oranı ile 'Evet' kararı çıkan referandumla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) bireysel itiraz başvurusunu gerçekleştirdi.

BBC Türkçe'ye konuşan CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, parti olarak Çarşamba günü Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında aldıkları karar doğrultusunda mahkemeye bireysel olarak da başvurabileceklerini söyledi.

Çam, aynı zamanda toplantıda Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'na da başvuru yapma kararı aldıklarını, kimi milletvekillerinin AİHM'e kimi milletvekillerinin ise BM'ye başvuracağını belirtti.

Çam başvurusunda, "tüm kamu kaynaklarının, tarafsızlık yemini eden Cumhurbaşkanı tarafından bizzat koordine edilen, kapsamlı bir planla 'Evet' oyu verilmesi yönünde kullanıldığını" savundu.

Medyada 'Hayır' oyu vereceklerin "terör örgütüne destek vermekle itham edildiğini" belirten Çam, "Referandumun olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çok sayıda kanun hükmünde kararnamenin (KHK) çıkarıldığı, hak ve özgürlüklerin kısıtlandığı bir ortamda" gerçekleştirildiğini aktardı.

Çam, anayasanın 18 maddesi gibi görülse de aslında 72 maddesinde değişiklik yapılarak kuvvetler ayrılığı rejiminin fiili ve hukuki olarak sona erdirildiğini ileri sürdü.

YSK'nın mühürsüz oy pusulasını kabul eden kararıyla "referandum sonucunun gayrimeşru ve halk iradesini yansıtmayan bir sonuçla" sonlandığını savundu.

CHP'nin referandumu AİHM'e götürme kararını Çarşamba günü düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısından sonra CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke duyurmuştu.

Selin Sayek Böke, "Uluslararası hukuk çerçevesinde kendi güvenliğimiz için atılması gereken her adımın atılması gerektiğini ifade ediyoruz" dedi.

CHP Parti Sözcüsü Böke, AİHM'e yapılacak başvuru ile ilgili net bir tarih vermemişti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise "CHP, Anayasa Mahkemesi'ne başvuramaz. Böyle bir hakkı yok" demişti.

Bozdağ, referandum ile ilgili olarak AİHM'e başvurulması durumunda bir sonuç alınamayacağını söyledi.