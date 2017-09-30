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CHP Milletvekili Bircan ile eşi, trafik kazasında yaralandı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan ile eşi Bahriye Bircan, tatil için gittikleri Bulgaristan'ın Svilengrad kentinde, trafik kazasında yaralandı

30 Eylül 2017 21:11

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan ile eşi Bahriye Bircan, tatil için gittikleri Bulgaristan\'ın Svilengrad kentinde, trafik kazasında yaralandı. Ambulansla Edirne\'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne getirilen Bircan çiftinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Bulgaristan\'a eşi Bahriye Bircan ile tatile giden CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, trafik kazası geçirdi. Edirne Kapıkule Sınır Kapısı\'nın karşısındaki Svilengrad kentinde Erdin Bircan, karşı yönden gelen araca çarpmamak için yönetimindeki otomobilin direksiyonunu kırdı. Kontrolden çıkan otomobil, direğe çarptı. Kazada Erdin Bircan ile Bahriye Bircan yaralandı. Bircan\'ın durumu durumu bildirmesi üzerine Edirne İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bulunan Sınır Ötesi Sağlık birimine ait bir ekip, ambulansla Bulgaristan\'a giderek, Erdin Bircan ile eşi Bahriye Bircan\'ı alarak Türkiye\'ye getirdi. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde tedaviye alınan Bircan çiftinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da hastaneye giderek Bircan çiftinin durumu hakkında bilgi aldı. Başkan Gürkan, Bircan çiftinin hayati tehlikelerinin bulunmadığını belirterek, \"Tedavileri sürüyor. Genel sağlık durumları iyi\" dedi.

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