CHP milletvekili Başarır: Sezgin Baran Korkmaz olayında ikinci Halkbank vakası yaşanacak; bir genel müdürün SBK'ya şiiri var

HalkTV’de yayınlanan Özlem Gürses’le Kayda Geçsin programına katılan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş’in Sezgin Baran Korkmaz hakkında şiire varan ifadelerinin olduğunu öne sürdü.

HalkTV'nin haberine göre Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili ABD’de hazırlanan iddianamede Türkiye’ye aktarılan karaparanın 134 milyon dolar olduğunu belirten Başarır, MASAK’ın hazırladığı raporda ise bu miktarın 325 milyon dolar olarak kayda geçtiğini ifade etti. Aradaki bu farkın kaynağının Türkiye’de soruşturulmadığını söyleyen Başarır Türkiye’deki birçok bankanın da bu işin içinde olduğunu dile getirdi.

“İkinci Halkbank vakası yaşanacak”

Amerika’dan gelen bu paranın Türkiye’deki hangi bankalar aracılığı ile geldiğinin gözden kaçırıldığını ifade eden Başarır: ”Ziraat Bankası, Denizbank,Vakıfbank, Halk Bankası, Garanti Bankası… MASAK raporlarında var, bunları ben uydurmuyorum. İddianameye baktığımız zaman bir tek banka yargılanıyor mu? ABD Sezgin Baran Korkmaz’ı aldığı zaman ikinci bir Halk Bankası vakası yaşamayacak mıyız?” dedi.

Sezgin Baran Korkmaz’ın bankalarla iç içe girmiş ilişkileri olduğunu vurgulayan Başarır, ” Denizbank’ın müdürünün neredeyse şiir yazan ifadeleri var Sezgin Baran Korkmaz hakkında. Ben de bu ifadeler var. Dilerseniz yollayabilirim” diye konuştu.

“Başarır’ı söylediklerini ispata davet ediyorum”

Bu iddiaların ardından yayına bağlanan Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, Ali Mahir Başarır’a yanıt verdi. Ateş şunları söyledi:

“Ali Mahir Başarır, halkın oylarıyla parlamentoya seçilmiş bir milletvekili. Bu nedenle iddialarını ciddiye almak durumundayım. Sezgin Baran Korkmaz çeşitli suçlamalarla hakkında soruşturma açılmış bir isim.

Bu çerçevede bizim DenizBank olarak 24 yıldır kurucusu olup da 4 hissedar değiştirip Türkiye’nin beşinci büyük özel bankası konumuna getirdiğimiz bir bankanın genel müdürü olarak suçlanmam benim kurumumu bağlar.

Bu bakımdan cevap verme ihtiyacı duydum. Bizim adı geçen şahısla yakından uzaktan hiç bir ilgimiz olmamıştır. MASAK’la ilgili bütün bildirimlerimiz yerinde ve zamanında yapılmıştır.

Bazı konuları kulaktan dolma bilgilerle televizyon programlarında ortaya yaymak asıl suçtur. Bu parlamenter arkadaşı iddiasını ispata davet ediyorum.”