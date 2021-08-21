CHP Milletvekili Aygun: Ayçiçek taban fiyatı 6 lira olmalı; aksi takdirde çiftçimizi küstüreceğiz

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi ve CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, ayçiçeğindeki taban fiyat beklentisini değerlendirdi.

Aygun, ayçiçeğinde taban fiyatın açıklanması ve en az 6 lira olması gerektiğini söyledi. Aygun, üretecinin desteklenmesi için de gümrük tarife kontenjan oranının bire bir buçuğa, gümrük vergisinin de yüzde 27’ye çekilmesini istedi. Aygün, “Ancak o zaman çiftçimizin yüzü gülecek. Aksi takdirde çiftçimizi küstüreceğiz” dedi.

"Üretim fazla bakanlar ortada yok"

Aygun sözlerini şöyle sürdürdü:

“Trakya’nın sarı gelini, taban fiyat bekliyor. Çukurova’da hasat bitti, Trakya’da başladı, Anadolu’da da başlayacak ama daha taban fiyat açıklanmadı. Geçtiğimiz yıllarda sahada olan Tarım Bakanını ve Ticaret Bakanı’nı bugünlerde sahada göremiyoruz. Çünkü üretim fazla. Üretim fazla olunca bakanlar kendilerini kuma gömüyor. Ayçiçek üretiminde geldiğimiz noktaya baktığımızda ülkemiz net ithalatçı konumunda. Buna rağmen daha yapılan hiçbir şey ortada yok."

"Türkiye kendi çiftçisini değil, yabancı çiftçiyi destekliyor"

Aygun, Hindistan'da çiftçilerin desteklenmesinden örnek vererek şu ifadeleri kullandı:

"Hindistan’a bakıyoruz. Hindistan Başbakanı Modi, geçtiğimiz günlerde ülkenin 8,5-10 milyar dolara yaklaşan ayçiçeği türevleri ithalatını engelleme adına yaklaşık 110 milyar rupilik yani 1,5 milyar dolarlık destekleme politikası uyguluyor. Aynı zamanda Hindistan’ın nüfusuna bakıyoruz. 1 milyar 400 milyona yakın nüfus olan Hindistan, 8,5-10 milyarlık ithalatın önüne geçmek için 1,5 milyar dolarlık ilave destek paketi açıklarken 84 milyon yani Hindistan’ın 16’da bir nüfusa sahip Türkiye’de ise tam tersine kendi çiftçisini değil yabancı çiftçiyi destekliyoruz.

Hasat döneminde buğdayda arpada çiftçi tam para kazanacak derken kapılar sonuna kadar açıldı, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) eliyle sıfır gümrüklü ithalat yapıldı. Şimdi aynı şekilde yine Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile sıfır gümrüklü ayçiçeğine kapılar sonuna kadar açık. Siz kendi çiftçinizi değil yabancı çiftçiyi destekliyorsunuz. Net ihracatçı konumda olan Rusya; ayçiçeği ihracatına da buğday ihracatına da ek vergiler koyarken biz ne yapıyoruz? Vergilerimizi sıfıra indiriyoruz."

"50 kuruş prim desteği 1 liraya çıkarılmalı"

Aygun, bir an evvel gümrük vergisinin yüzde 27 oranına yeniden çıkarılması gerektiğini belirterek şöyle dedi:

"Bir an evvel gümrük vergisinin yüzde 27 olan eski orana çıkartılması, gümrük tarife kontenjan oranının bire bir buçuk olarak belirlenmesi yine aynı şekilde destekleme politikasında da çiftçiye ayçiçeğindeki ürün bazında verilen 50 kuruşluk desteğin bir liraya çıkarılması acilen gerekmektedir. Biz ne yapıyoruz? Hiçbir şey yapmıyoruz. Kapıları sonuna kadar açmışız, ithalatçıyız.”

"Üç maymunu oynuyoruz"

Ayçiçek üreticisi perişan. Geçen yıl yüzde 158’e yakın olan dap gübresinin artışı ile beraber yüzde 123 üre gübresinde artışı var. İlaçta yüzde 75 artış var ama çiftçiye geldiği zaman ise hiçbir şey yok. Kafamızı kuma gömmüşüz ‘üç maymunu oynuyoruz: Görmedim, duymadım, bilmiyorum.’

Hindistan 8-10 milyar dolar ithalatı var diye 1,5 milyar dolar destek uyguluyor. Hindistan başbakanı dertlenmiş ama bizim yetkililerin ise dertleri tasaları yok. Rusya’dan Ukrayna’dan ithalatın önünü açmışız. Buna bir an önce dur dememiz lazım. Dur demek için de bakanları sahaya çağırıyoruz.

Ayçiçeği üreticisi perişan. Bu yıl 1 milyon 700 bin ton civarında üretim olacak. Ama bu üretime karşılık hâlâ taban fiyat ortada yok. Siz kimi destekliyorsunuz kimi savunuyorsunuz? Ben merak ediyorum. Çiftçimiz biran evvel en az 6 lira taban fiyat bekliyor. Yine gümrük tarife kontenjanında bire bir buçuk oranı getirilmesi, ilave olarak da gümrük vergisinin de yüzde 27’ye, eski orana çıkartılmasını bekliyor ancak o zaman çiftçimizin yüzü gülecek. Aksi takdirde çiftçimizi küstüreceğiz. Gelecek yıl ayçiçeği üretiminin bana göre daha da düşeceğini görüyoruz.

Geçen yıl 1 milyon ton civarında olan ayçiçeği üretimi, bu yıl 1 milyon 700 binlere kadar çıktıysa geçen yılki çiftçinin para kazanmasından dolayıdır. Çiftçi para kazanamazsa toprağa küsüyor. Üretime küsüyor. Bir gün gelecek üretim yapan çitçiyi bulamayacağız. Gelin yol yakınken ilave tedbirleri alın ve çiftçinin yüzünü güldürün.” (ANKA)