CHP Milletvekili Arık'tan Afrin gazisi Yüzbaşı'ya ziyaret

Cafer ZENGİN/ANKARA, (DHA)- CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Afrin’de terör örgütlerine yönelik olarak başlatılan Zeytin Dalı Harekatı\'nda yaralanan Yüzbaşı Onur Özdağan’ı, Ankara\'da tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Suriye\'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın 4\'üncü gününde terör örgütleri ile çıkan çatışmada Yozgatlı olan ancak Kayseri’de yaşayan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı şehit oldu. Aynı operasyonda Kayserili Piyade Yüzbaşı Onur Özdoğan da kolundan yaralanarak gazi oldu. Hatay Devlet Hastanesi’nde tedavisine başlanan Yüzbaşı Özdoğan, daha sonra Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilen Özdoğan’ı CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ziyaret etti. Milletvekili Arık, \"Afrin\'de hain terör örgütü ile mücadelede sırasında yaralanan Cuma Özdoğan ağabeyimizin oğlu Yüzbaşı Onur Özdoğan komutanımızı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde ziyaret ettik. Bu ülkenin birlik ve bütünlüğü için hayatlarını hiçe sayan Kahraman askerlerimize minnet ve şükranlarımı sunuyor, şehitlerimize Allah\'tan rahmet diliyorum” dedi.

Yüzbaşı Özdoğan’ın, Kayserili Güneydoğu gazisi Selim Özdoğan\'ın da yeğeni olduğu belirtildi.



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