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CHP milletvekili Ahmet Kaya Koronavirüs'e yakalandı

13 Ağustos 2020 18:54

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığını duyururken, ''Trabzon'da katıldığım programlar sonrasında vücudumda biraz ateş ve ağrılar oluştu. Korana'dan şüphelendik ve ailece test yaptırdık, benim testim pozitif çıktı'' ifadelerini kullandı.

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