CHP, “Milletin Sesi” ve “Acil Seçim” sloganlarıyla 4 Aralık’ta meydana iniyor

Eray GÖRGÜLÜ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 4 Aralık’ta Mersin’den başlatacağı mitinglerde “Milletin Sesi” ve “Acil Seçim” sloganları kullanılacak. Ocak ayından itibaren bölgesel olarak devam edilecek mitingler, düzenlendiği ilin çevre illerini de kapsayacak. CHP ve İyi Parti örgütleri de karşılıklı olarak mitinglere destek olacak. Bu arada Mersin’deki alan tartışmasının ardından Büyükşehir Belediyesi, mitingin düzenleneceği alana “Umut Meydanı” ismini verdi.

Ocak ayından itibaren devam edecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Haydi meydana” diyerek erken seçim talebiyle 4 Aralık’ta Mersin’den başlatacağı mitinglerin sloganı ve ayrıntıları belli oldu. CHP, mitinglerde “Milletin Sesi” ve “Acil Seçim” sloganlarını kullanacak. Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre TBMM’deki bütçe görüşmeleri nedeniyle Mersin’deki mitingin ardından Aralık ayında başka bir miting planlanmıyor. Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri ve Yurtdışı Örgütlenmelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı koordinatörlüğünde yürütülecek mitinglere Ocak ayından itibaren devam edilecek. Mitingler, bölgesel olacak ve düzenlendiği ilin çevre illerini de kapsayacak.

Meydanın ismi “Umut” oldu

Bu doğrultuda Mersin’de düzenlenecek mitinge Hatay, Gaziantep, Adana gibi illerden de katılım sağlanacak. Öte yandan Mersin Valiliğinin Cumhuriyet Meydanı’nda mitinge izin vermemesinin ardından miting için Tevfik Sırrı Gür Stadyumu’nun yanındaki alanda karar kılınırken, Mersin Büyükşehir Belediyesi, alana “Umut Meydanı” ismini verdi.

İki parti birbirine destek olacak

Parti kaynakları, daha önce Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın miting düzenlemesi nedeniyle Cumhuriyet Meydanı’nın istendiğini ancak valilik kararının ardından mitingi Umut Meydanı’nda düzenleyeceklerini söyledi. Öte yandan İyi Parti’nin de mitinglere bölgesel olarak devam edeceği ve her iki partinin il örgütlerinin bölgelerinde düzenlenen mitinglere destek olacağı öğrenildi.