T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP, ‘Milletin Sesi’ mitinglerine yeniden başlıyor: İlk durak Bursa

"İki haftalık hazırlık sürecimiz olacak"

03 Mayıs 2022 08:59

CHP, Mersin’den başlattığı “Milletin Sesi” mitinglerine, bayramdan sonra Bursa’da devam edecek. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı,Vatandaşın kendi sözünü söylediği bir miting olacak” dedi.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, ilk olarak 21 Mayıs’ta Bursa’da olacaklarını söyleyen Salıcı, “Bursa’da arkadaşlarımız bayram süresince çalışmalara başlayacaklar. Bayramdan sonra da iki haftalık bir hazırlık süremiz olacak. Bu süre içinde milletvekillerimiz, parti meclisi üyelerimiz tıpkı Mersin mitinginde yaptığımız gibi şehirde vatandaşla buluşacaklar. Sorunlarını dinleyecekler, mitingden haber verecekler” bilgisini paylaştı.

Salıcı şu ifadeleri kullandı:

“Yapacağımız, Milletin Sesi mitingi olacak. Dolayısıyla vatandaşın kendi sorunlarını anlattığı, kendi sözünü söylediği bir miting olacak. Bütün sorun yaşayan kesimlerin içinden vatandaşlar kürsüde kendi sıkıntılarını anlatacak"

CHPmilletin sesimitingBursabayramCHPOğuz Kaan Salıcı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24