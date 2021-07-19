"Cumhurbaşkanı’na hakaretten" gözaltına alınan Mezitli ilçe Başkanı Tuncer, Savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, CHP’nin Mersin Mezitli İlçe Başkanı Ahmet Serkan Tuncer’in “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiası ile gözaltına alındığını duyurdu. Savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılan Ahmet Serkan Tuncer, "Bana yapılmış herhangi bir tebligat yok. Muhtarlığa giden tebligat yok. Bir polis memuru arasa ifadeye gelin dese gitmez miyim? Sanki bir suç örgütü üyesiymişim gibi yol ortasında, onca insan içinde gözaltına alınmam beni rencide etti. Bizi bunlarla yıldıramazlar" dedi.

Tuncer'in CHP Genel Merkezi'nin bir videosunu paylaştığı için gözaltına alındığı iddia edildi. Videoda, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İkizdere'de saldırıya uğramasını gülerek anlattığı, 'gelin kız' ifadesini kullandığı konuşması yer alıyor. S

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Tuncer'in gözaltına alınmasına sosyal medya hesabından "Zulmünüz batsın. İlçe başkanımızın yanındayız!" diyerek tepki gösterdi.

Erdoğan'a hakaret iddiasıyla Adnan Menderes Bulvarı'nda gözaltına alınan Tuncer polis otosuyla sağlık kontrolü için hastaneye götürülürken aracı caddede kaldı. Sağlık kontrolünün ardından Mersin Adliyesi'ne getirilen Tuncer burada savcılığa ifade verdi. Tuncer' in gözaltına alındığını duyan çok sayıda partili adliyeye gelirken aralarında CHP İl Disiplin Kurulu Başkanı Av. Semra Kabasakal ile eski Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz'ın da olduğu avukatlar ifade sırasında Tuncer'in yanında hazır bulundu.

Gözaltı gerekçesi, CHP Genel Merkezi'nin hazırladığı bir video paylaşımıymış

Tuncer'in gözaltına alınmasına gerekçe gösterilen sosyal medya paylaşımının, CHP Genel Merkezi'nin hazırladığı bir video olduğu iddia edildi. Videoda, Erdoğan'ın, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İkizdere'de saldırıya uğramasını gülerek anlattığı, 'gelin kız' ifadesini kullandığı konuşması yer alıyor.

Savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılan Ahmet Serkan Tuncer, Mersin milletvekilleri Alpay Antmen ve Cengiz Gökçel ile birlikte adliye önünde basın açıklaması yaptı. Tuncer, ilçe binasındaki bayramlaşma törenine gitmek için aracıyla seyir halinde olduğu sırada, herhangi bir rutin çevirme yokken 4 polis tarafından durdurulduğunu söyledi. Hakkında arama kararı olduğu gerekçesiyle aracından indirilip gözaltına alındığını ifade eden Tuncer, "Karakolda, genel merkezimizin hazırladığı bir videoyu paylaştığım ve altına nezaket yazdığım için hakkımda soruşturma açıldığını öğrendim. Bana yapılmış herhangi bir tebligat yok. Muhtarlığa giden tebligat yok. Bir polis memuru arasa ifadeye gelin dese gitmez miyim? Sanki bir suç örgütü üyesiymişim gibi yol ortasında, onca insan içinde gözaltına alınmam beni rencide etti. Bizi bunlarla yıldıramazlar" dedi.