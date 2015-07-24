CHP, Mehmet Baransu'ya 'sistematik işkence' uygulandığı iddialarını Meclis'e taşıdı

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteci Mehmet Baransu'ya yönelik tutum ve davranışlar ile ilgili olarak TBMM Başkanlığı'na soru önergesi sundu.

Baransu'ya bulunduğu cezaevinde "sistematik işkence" uygulandığı yönündeki iddialar hakkında Meclis'e sunduğu önergesinde Yarkadaş, "Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Gazeteci Mehmet Baransu'nun cezaevinde diğer mahkumlardan farklı tutum ve davranışlara maruz kaldığı kamuoyuna yansımıştır. Eşiyle cam arkasından görüşme sırasında sesin kesilmesi, görüşmenin erken kestirilmesi, kaşıksız yemek verildiği ve bir saatlik ziyaretçi görüşmesinin keyfi olarak yarım saatte kesildiği gibi insan hakları, hukuk ve demokrasiyle bağdaşmayan uygulamaların cezaevi yönetimi tarafından uygulandığı, yine aile ve avukatlar aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılmıştır. Gazeteci Mehmet Baransu'ya uygulandığı ifade edilen çağdışı eylem ve davranışların, gazetecinin hükümete muhalif tutumu ve 17/25 yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarında aldığı tutumdan kaynaklandığı şeklinde yine kamuoyunda yoğun bir görüş oluşmuştur" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, CHP'li Yarkadaş'ın Adalet Bakanı Kenan İpek tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemi ile Meclis'e sunduğu önergesinde yer alan sorular, şöyle:

"Görüş günlerinde 4-5 mahkumun birlikte görüşe çıktığı, Gazeteci Mehmet Baransu'nun ise tek başına görüşe çıkarıldığı doğru mudur?

Bazı gardiyanların Gazeteci Mehmet Baransu'nun üzerine yürüdüğü ve darp etmeye teşebbüs etmeye kadar ileri giden fiil ve davranışlarda bulunduğu iddiaları doğru mudur?

Kapalı görüşme esnasında Gazeteci Mehmet Baransu'nun eşiyle yapmış olduğu telefon görüşmesinin kesildiği doğru mudur?

Gazeteci Mehmet Baransu'ya uygulandığı ifade edilen ve bir nevi "sistematik işkence” olarak tabir edilebilecek muameleler hakkında bakanlığınız tarafından açılmış veya açılması düşünülen bir soruşturma var mıdır?

Bakanlık olarak "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunö ile bağdaşmayan ve kamuoyunda ciddi bir derecede rahatsızlık uyandıran uygulamaların, doğruyu yansıtıp yansıtmadığı noktasında bir bilgilendirme açıklaması yapmayı düşünüyor musunuz?"