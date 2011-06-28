T24 - Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal'ın tahliye edilmemesi üzerine CHP Meclis'te yemin etmeme kararı aldı.







TBMM'de tutuklu milletvekili krizinin gölgesinde saat 15.00'te yemin töreni yapılacak.

AK Parti ve MHP, Meclis’e giderek yemin törenine katılacak. Töreni boykot eden Bağımsız milletvekilleri Diyarbakır'da toplandı.

Prof. Dr. Mehmet Haberal ve gazeteci Mustafa Balbay'ın tahliye edilmemesi nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan CHP yemin töreni öncesinde toplantı üzerine toplantı yaptı.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Genel Merkez'de yapılan MYK toplantısında partinin yemin töreniyle ilgili tavrı değerlendirildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MYK toplantısından sonra TBMM'ye gitti.

Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcıları Gürsel Tekin, Alaattin Yüksel ve Sezgin Tanrıkulu ile Grup Başkanvekilleri Muharrem İnce ve Akif Hamzaçebi tarafından karşılandı.



Yemin etmeme kararı

MYK toplantısının ardından yapılan grup toplantısı sona erdi. Edinilen bilgiye göre; grup toplantısında yemin etmeme kararı alındı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun birazdan açıklama yapması bekleniyor.

Öte yandan, en yaşlı üye sıfatıyla bugünkü oturumu yönetecek olan CHP Milletvekili Oktay Ekşi de Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile kısa bir görüşme yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce ‘salıya kadar iyi niyet’ dediği tutuklu vekillerin tahliyeleriyle ilgili olarak da, “Yargıdan tüm Türkiye’yi rahatlatacak bir karar bekliyoruz” dedi.

''Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal'ın durumuna yönelik AK Parti'nin tutumunun'' sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, ''Başbakan da aynı süreçten geçti, aynı sıkıntıları çekti. Herhangi bir mahkumiyet kararı yok, bu yüzden yasal düzenlemeye de gerek yok. Mahkemeden güzel bir karar bekliyoruz'' dedi.





'Biz arkadaşlarımızı satmayız'

Kılıçdaroğlu, daha sonra yaptığı açıklamada ise Engin Alan’ın tahliye edilmemesine rağmen yemin etme kararı alan MHP’ye göndermede bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, “Biz arkadaşlarımızı satmayız” diye konuştu.



'Balkonun altı doldurulsun'

Konuyla ilgili Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak, iktidar partisinin tavrına işaret ederek, “Başbakan’ın samimi olup olmadığını izliyoruz. Balkon konuşmasının altı doldurulmalı. En çok yemin etmek isteyen bizleriz” şeklinde konuşurken, bir diğer Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Batum da ''Millet iradesinin üzerine çarpı koymayı kabul etmiyoruz'' görüşünü dile getirdi.



Erdoğan: Millet boykot istemiyor

Aynı dakikalarda Başbakan Erdoğan’dan da bir açıklama geldi.

Erdoğan, CHP'nin olası boykot kararıyla ilgili, ''Halkımız, bizi parlamento çalışmalarına katılmak üzere buraya gönderdi. Biz de her şeyin parlamento içinde hallolacağı inancıyla yeminlerimizi yapacağız. Parlamentoda milletimizin verdiği görevi yerine getireceğiz. Millet bizden boykot istemiyor, 'git orada benim haklarımı savun' diyor" şeklinde konuştu.



'Amaçları yeni gerilimler'

Erdoğan, Hatip Dicle konusunda da, “Aday yaparken sonucun böyle olacağını biliyorlardı. Amaçları yasaları zorlamak ve yeni gerilim yaratmak” ifadelerini kullandı.



Yemin edilmezse ne olacak

Yanıtı merak edilen bu soruyla ilgili NTV Ankara Temsilcisi Nilgün Balkaç Ankara kulislerinde konuşulanları aktardı.



Öngörülen takvim

Öte yandan bugün yemin ederek yeni döneme başlayacak olan milletvekillerini ilk olarak Meclis Başkanı seçimi bekliyor.

— Yemin töreninin ardından verilecek 5 günlük arada, Meclis Başkanlığı için adaylık başvuruları yapılacak ve 4 Temmuz’da Meclis Başkanlığı seçimi olacak. AK Parti'nin adayını Perşembe günü netleştirmesi bekleniyor.

— Gizli yapılacak oylamaların ilk iki turunda üçte iki çogunluk aranacak, bu çoğunluk sağnalanamazsa üçüncü turda üye tam sayısının salt çoğunluğu gerekecek. Bu turdan da bir sonuç çıkmazsa dördüncü ve son turda en çok oyu alan başkanlık koltuğuna oturacak.

— Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Başbakan Erdoğan'ı 29 Haziran Çarşamba günü hükümeti kurmakla görevlendirmesi bekleniyor.

— Başkent kulislerinde yeni bakanlar kurulu listesinin 1 Temmuz Cuma günü köşk'e sunulacağı konuşuluyor.

— 5 Temmuz'da Meclis'te okunacak hükümet programının görüşmelerinin 8 Temmuz'da Genel Kurul'da yapılması, güven oylamasının da 10 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilmesi planlanıyor.

— Taslak programda, ihtisas ve uluslararası komisyonlarda başkanlık ve üye seçimleri, RTÜK üyelerinin seçimi ile devam edecek olan Meclis çalışmalarının, 14 Temmuz’da sona ermesi ve tatile girilmesi öngörülüyor.



