CHP, Meclis'e yapılan ek binayı 'yakışmıyor' gerekçesiyle tartışmaya açtı

Ankara

Hülya Karabağlı



Dilek Akagün Yılmaz, TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, ”Meclis içerisinde yapımı devam eden ek binanın, Meclise ve Ankara’ya yakışmayan bir yapı olarak yükseldiğini izlemekteyiz. TBMM’nin Cumhuriyet döneminin özgün ve modern yapı özelliklerinden uzak olmakla birlikte, planlandığı alan ve tasarım özellikleri ile meclisin tüm yapılarını kapatan bir duvar etkisindedir” dedi.



Çiçek’e yöneltilen sorular şöyle:



Mimarlar Odası’ndan görüş alındı mı?

Bu bina için hazırlanan proje yarışmasında jüri heyetinde kimler ve hangi kurumlar yer almıştır? Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası ve Şehir Plancıları Odası’nın görüşleri alınmış mıdır? Projeyi seçen heyet, konuya sadece teknik ve ticari yönleriyle mi bakmıştır?

Ek bina yapımında , Kurtuluş Savaşı Müzesi , İkinci Meclis Binası ve bugünkü meclis binasının karakteristik özelliklerine dikkat edilmiş midir? Kabul edilen projedeki nitelikler ve kat sayısıyla yapılmakta olan inşaatın nitelikleri ve kat sayısı arasında farklar bulunmakta mıdır?

Ek binada, çağdaş kurumlarda olması gereken engelli alanları, emzirme odaları ve kreş bulunmakta mıdır?