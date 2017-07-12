CHP Meclis üyesinden 'Kız Kulesi manzaralı devlet arazisine kaçak gecekondu' iddiası

Üsküdar Salacak sahilinde Devlet Su İşleri (DSİ)'ne ait Kız Kulesi manzaralı bir arazinin etrafı, herhangi bir şantiye ya da bilgilendirme levhası konulmadan çevrilerek bölgede 2 katlı inşaat yapılmaya başlandı. Konuyla ilgili bilgi almak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'ne soru önergesi veren İBB ve Üsküdar Meclisinin CHP'li üyesi Nezih Küçükerden, “Yapılan iş sadece bir kaçak inşaat değil, aynı zamanda devlet malı üzerine bir gecekondudur" dedi.

Bilgilendirme levhası bulunmuyor

Kız Kulesi manzarasının izlenebildiği Salacak sahil yolu üzerinde Devlet Su İşleri'ne ait araziye 2 katlı çelik konstrüksiyon bir yapının yapımına başlandı. Etrafı tahta perdele kapatılan inşaat üzerinde, inşaatın kim tarafından ve ne yapılacağına yönelik herhangi bir şantiye levhası bulunmuyor.

Salacak Mahallesi 367 ada 53 ve 57 parsellerdeki arazinin bir kısmı sahil yolu üzerinde kalırken, bu parsellerin hemen gerisinde yaklaşık 100 metrekarelik bir şahıs parseli de yer alıyor. DSİ yetkilileri, yürütülen inşaat faaliyeti hakkında bilgilerinin olmadığını belirterek, konuyu araştıracaklarını ifade etti.

“Yapılan devlet malı üzerine bir gecekondudur"



İBB'nin ve Üsküdar Belediyesi'nin CHP'li Meclis üyesi Nezih Küçükerden, Temmuz ayı meclis oturumlarında, Salacak sahiline yapılan inşaatla ilgili soru önergesi verdi. Alanın 180 derece deniz manzarasına sahip, Üsküdar'ın en güzel yerlerinden biri olduğunu vurgulayan Küçükerden, “Çoğunluğu kamu malı olan bu bölge üzerinde, anlaşılan o ki, birileri tarafından gecekondu, restoran veya kafe olarak yasadışı bir imalatı iBB'nin zabıtasını da arkasına alarak Üsküdar'ın en merkezi yerinde tonlarca çelikle yapmaktadır. Yapılan iş sadece bir kaçak inşaat değil, aynı zamanda devlet malı üzerine bir gecekondudur. Bu nedenle konu ivedi olarak incelenerek İstanbulluların, Üsküdarlıların bu yeşil alanı üzerine yapılan işgalden kurtarılması yapının derhal yıkılarak kamuya kazandırılması kanuni bir zorunluluktur" dedi.

İBB Meclis üyesi soru önergesi verdi

İBB Beyaz Masa'ya konuyla ilgili başvuruda bulunduğunu ancak üzerinden günler geçmesine rağmen bir yanıt alamadığını belirten Küçükerden, Üsküdar Belediyesi'nden de konunun 'kendi sorumluluk alanında olmadığı', 'İBB Zabıta Müdürlüğü'nün yetki ve sorumluluk alanında olduğunu' yönünde yanıt aldığını belirtti.

Küçükerden yazılı önergesinde, “Yapı kimin tarafından yapılmaktadır. Yapının bulunduğu alanın imar sorumluluğu Üsküdar Belediyesi'ne ait olduğu halde Üsküdar Belediyesi'nce neden hiçbir yasal işlem yapılmamıştır" sorularını iletti.

Küçükerden'in önergesi yanıtlanması için oybirliği ile Başkanlığa sevk edildi.